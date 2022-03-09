Ранее компания приостановила производство российских проектов
Американская компания Netflix предупредила пользователей из России о приостановке своей деятельности. Уведомление начало появляться на шапке официального сайта.
Как заявили представители Netflix, подписчики из России не смогут пользоваться онлайн-кинотеатром до конца действия текущей подписки. После аккаунт станет недоступен, и деньги автоматически больше не будут списываться со счёта.
- Пользователи в России смогут продолжать смотреть Netflix до дня выставления следующего счёта, - говорится в уведомлении.
Ранее Netflix отказался от трансляции российских телеканалов из-за ситуации на Украине. Кроме того, компания приостановила производство российских проектов.
Netflix сообщил, когда сервис будет недоступен в России
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 09.03.2022
Ранее компания приостановила производство российских проектов
Бизнес, 09.03.2022
Клиентам предлагают доходные варианты размещения свободных средств, которые бы защитили сбережения от инфляции
Бизнес, 08.03.2022
С раннего утра в цветочных магазинах довольно много посетителей. ФОТО
Вся партия будет уничтожена
Компания объяснила приостановку поставок телефонов логистическими трудностями
Он потратил больше 20 млн рублей на неисправную машину
Они появятся в торговых точках до конца этого месяца
Обучиться смогут все желающие с высшим образованием до 35 лет
Она заявила, что ни в коем случае не стоит падать духом
Бизнес, 03.03.2022
Накануне все они были закрыты без объяснения причин
Бизнес, 03.03.2022
H&M объявила о временной приостановке продаж в России
Мероприятие состоится через неделю
Предприниматель продавала контрафактный товар
Бизнесмены смогут сообщить прокурору о нарушении своих прав
Компания также ввела ограничения на Apple Pay и другие сервисы