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Netflix сообщил, когда сервис будет недоступен в России

Netflix сообщил, когда сервис будет недоступен в России
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Ранее компания приостановила производство российских проектов

Американская компания Netflix предупредила пользователей из России о приостановке своей деятельности. Уведомление начало появляться на шапке официального сайта.

Как заявили представители Netflix, подписчики из России не смогут пользоваться онлайн-кинотеатром до конца действия текущей подписки. После аккаунт станет недоступен, и деньги автоматически больше не будут списываться со счёта.

- Пользователи в России смогут продолжать смотреть Netflix до дня выставления следующего счёта, - говорится в уведомлении.

Ранее Netflix отказался от трансляции российских телеканалов из-за ситуации на Украине. Кроме того, компания приостановила производство российских проектов.

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