Netflix сообщил, когда сервис будет недоступен в России

Ранее компания приостановила производство российских проектов



Американская компания Netflix предупредила пользователей из России о приостановке своей деятельности. Уведомление начало появляться на шапке официального сайта.



Как заявили представители Netflix, подписчики из России не смогут пользоваться онлайн-кинотеатром до конца действия текущей подписки. После аккаунт станет недоступен, и деньги автоматически больше не будут списываться со счёта.



- Пользователи в России смогут продолжать смотреть Netflix до дня выставления следующего счёта, - говорится в уведомлении.



Ранее Netflix отказался от трансляции российских телеканалов из-за ситуации на Украине. Кроме того, компания приостановила производство российских проектов.



