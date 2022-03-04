Улан-удэнская предпринимательница не повысила цены на свой товар

Она заявила, что ни в коем случае не стоит падать духом



Улан-удэнская предпринимательница, владелица салона, продающего мебель и материалы для ремонта, заявила, что не стала повышать цены на всё, что есть на складах. Хотя уже все поставщики – её партнёры уведомили о повышении цен на 25-30%. Предвидев всю эту ситуацию, она посчитала, сколько есть свободных денег в компании, и закупила ликвидный товар по старым ценам, чтобы некоторое время работать по ним.



- Сейчас, в очередной раз, бизнесу приходится нелегко, и это уже не кризис 2014 года. В экономике всегда бывают взлёты и падения, они цикличны, и есть уже определённые инструменты как работать в кризис, - написала женщина на своей странице в соцсети.



Она отметила, что после ажиотажного спроса будет спад продаж. Подобное случилось в декабре 2014 года.



- Сложнее тем предприятиям, у которых кредиты, думаю, что процент за пользование всё-таки поднимут, хотя продекларировали, что по действующим кредитам повышение ставок не будет. В 2014 тоже так говорили, но на деле процент был поднят, наша компания испытала это на себе. И, ох, как было не сладко, - отмечает предпринимательница.



По её словам, всем нужно адаптироваться к этому сложному периоду, продолжать работать, действовать, учиться, развиваться, ни в коем случае не падать духом! И, конечно, молиться, чтобы это всё поскорее закончилось

