 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей

Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Бизнес, 
Бизнесмены смогут сообщить прокурору о нарушении своих прав

Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 15 марта проведёт личный приём предпринимателей.

Приём состоится с 10:00 до 12:00 в здании республиканского бизнес-инкубатора (ул. Бабушкина, д. 14 «а»).

В мероприятии также примут участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев, представители органов государственной власти.

Желающие могут обратиться на приём, сообщив о проблемах ведения предпринимательской деятельности, фактах нарушений, в том числе при получении мер поддержки бизнеса, в сфере уголовно-процессуального законодательства.

Предварительная запись на приём проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-26-83, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
прокуратура предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей
Бизнес, 02.03.2022
Бизнесмены смогут сообщить прокурору о нарушении своих прав
Apple прекратила продажу техники в России
Apple прекратила продажу техники в России
Бизнес, 02.03.2022
Компания также ввела ограничения на Apple Pay и другие сервисы
Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%
Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%
Бизнес, 01.03.2022
За первые два месяца 2022 года общая сумма составила более 400 млрд рублей
Российские авиакомпании попытаются найти новых партнёров в условиях санкций
Российские авиакомпании попытаются найти новых партнёров в условиях санкций
Бизнес, 01.03.2022
Европа закрыла воздушное пространство для России
Российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов
Российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов
Бизнес, 28.02.2022
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие банки обратились к своим клиентам
В Бурятии определись победители школы экологического предпринимательства
В Бурятии определись победители школы экологического предпринимательства
Бизнес, 28.02.2022
Завершилась учёба в экошколе в Тункинском районе
В Иркутской области сняли ограничения времени работы общепита
В Иркутской области сняли ограничения времени работы общепита
Бизнес, 28.02.2022
В регионе смягчили антиковидные ограничения
Поднявшая цены сеть магазинов техники пообещала их снизить
Поднявшая цены сеть магазинов техники пообещала их снизить
Бизнес, 28.02.2022
Ранее ритейлер DNS заявил о наценке товаров на 30 %
Гость Улан-Удэ раскритиковал бурятский общепит
Гость Улан-Удэ раскритиковал бурятский общепит
Бизнес, 28.02.2022
После посещений нескольких кафе гость республики решил отправиться за «Дошираком»
Сбер опубликовал информацию о работе их банка
Сбер опубликовал информацию о работе их банка
Бизнес, 28.02.2022
Информация о работе Сбера актуальна на 27 февраля
Монгольский автобус отдали в качестве компенсации водителю из Бурятии
Монгольский автобус отдали в качестве компенсации водителю из Бурятии
Бизнес, 28.02.2022
Однако сейчас спорный автобус находится в распоряжении Росимущества
В Бурятии участник соцконтракта производит мебель в стиле лофт
В Бурятии участник соцконтракта производит мебель в стиле лофт
Бизнес, 28.02.2022
Житель Кабанского района запустил собственное производство
Эксперты считают, что санкции США против Сбербанка несущественны
Эксперты считают, что санкции США против Сбербанка несущественны
Бизнес, 25.02.2022
Представители Сбера заявили, что банк и все его системы работают в штатном режиме
Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк
Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк
Бизнес, 25.02.2022
Введённые ограничения не окажут влияния на сохранность и доступность средств клиентов
Из Бурятии на Урал едва не ушло 70 тонн сомнительного масла
Из Бурятии на Урал едва не ушло 70 тонн сомнительного масла
Бизнес, 25.02.2022
Большая партия масла была изготовлена из сырья неизвестного происхождения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^