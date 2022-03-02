Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей

Бизнесмены смогут сообщить прокурору о нарушении своих прав



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 15 марта проведёт личный приём предпринимателей.



Приём состоится с 10:00 до 12:00 в здании республиканского бизнес-инкубатора (ул. Бабушкина, д. 14 «а»).



В мероприятии также примут участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев, представители органов государственной власти.



Желающие могут обратиться на приём, сообщив о проблемах ведения предпринимательской деятельности, фактах нарушений, в том числе при получении мер поддержки бизнеса, в сфере уголовно-процессуального законодательства.



Предварительная запись на приём проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-26-83, 21-44-98, 8-914-050-96-79.

