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Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки

Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки
Бизнес, 
Байкальский банк Сбербанка сократил сроки проверки документов на недвижимость, приобретаемую жителями Иркутской области на средства оформленной в банке ипотеки, до 2 часов. Ранее, по нормам обслуживания заявок жилищного кредитования срок, отведённый на проверку недвижимости составлял до 5 рабочих дней

Новый стандарт скорости при оформлении и выдаче ипотечных займов стал возможен по сделкам, оформляемым клиентами через электронную подачу заявок на кредит в Домклик, без доверенностей – где продавец или риэлтор сразу направляют в Сбербанк полный пакет документов на выбранный для покупки объект недвижимости.

- Наши клиенты при оформлении ипотеки в Сбербанке обязательно проходят два этапа одобрения заявки: первый - на этапе подачи заявки, где банк принимает принципиальное решение о кредитовании или отказе в выдаче кредита, исходя из платёжеспособности клиента. Такое решение по всем принятым в Сбере стандартам принимается максимально быстро - от 5 минут до 24 часов. Большая часть проверки ранее относилась как раз к рассмотрению поданных документов на жилье - после принятия положительного решения о кредите, у клиента есть 90 календарных дней на выбор недвижимости, затем банк проводит проверку объекта. Особенно долго шли проверки недвижимости по вторичному жилью, т.к. сделки бывают разные, пакет документов – разный. Часто сделки по продаже-покупки недвижимости являются ещё и «связанными», нередко происходит целая цепочка сделок, и в этом случае скорость рассмотрения документов на объект недвижимости критично важна. Вот почему банк провёл ревизию форматов обслуживания заявок и процедуру проверки документов мы сделали более скоростной. Усовершенствование процесса позволит нашим клиентам гораздо быстрее выходить на сделку, - рассказала директор направления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка Татьяна Чувайлова.

- В работе риелтора самым важным является скорость работы: скорость в поиске объекта, скорость выхода на сделку, скорость при работе с банками, и каждый риелтор ценит сервисы, с помощью которых выход на сделку возможен в самые минимальные сроки. Недавно мы проводили сделку, по которой одобрение заявки по ипотеке заняло 2 минуты, а согласование пакета документов по выбранному объекту составило всего лишь 39 минут. Наши покупатели приобретали квартиру в Иркутске и остались очень довольны оперативностью и качеством проведения сделки, тем более, что кредит Сбербанка был выдан в удобный для клиентов день - в субботу. Очень важно, что такой сервис доступен клиентам, с которыми работают опытные риелторы, хорошо знакомые с продуктами Сбербанка и активно использующие площадку Domclick.ru, - поделился директор агентства недвижимости РПО «BestTime» (г. Иркутск) Сергей Гриценко.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии и Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк) www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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