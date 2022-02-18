С жалобой в антимонопольный орган обратился гражданин
Житель республики обратился в Бурятское УФАС России, чтобы они проверили рекламу денежных займов и выдачи денег под залог ПТС, которую он увидел в аккаунте Cererazaim в одной из социальных сетей.
- Как выяснилось, рекламодатель и распространитель рекламы ООО «Церера» не состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций, ломбардов и, следовательно, не вправе рекламировать такие финансовые услуги, - сообщает пресс-служба УФАС Бурятии.
Сотрудники антимонопольной службы выдали компании предписание о прекращении распространения незаконной рекламы и возбудят в отношении нарушителя административное производство.
УФАС Бурятии пресекло незаконную рекламу финансовых услуг
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