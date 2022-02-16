Большое количество машин такси федерального агрегатора заметили улан-удэнцы

Автомобили запечатлели на Трубачеева



Около 20 брендированных автомобилей такси Яндекс увидели улан-удэнцы на улице Трубачеева. Они поделились своими эмоциями в паблике «Весь Улан-Удэ».



При существующей проблеме с такси в Улан-Удэ появление автопарка сочли хорошей новостью: «Цивилизация к нам пришла», «Сейчас и Максим вернётся к истокам своим и начнет катать за копейки».



Видео с новенькими белыми автомобилями марки Volkswagen Polo 2021 года набрало более 23 тысяч показов.



