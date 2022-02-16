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Большое количество машин такси федерального агрегатора заметили улан-удэнцы

Большое количество машин такси федерального агрегатора заметили улан-удэнцы
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
Автомобили запечатлели на Трубачеева

Около 20 брендированных автомобилей такси Яндекс увидели улан-удэнцы на улице Трубачеева. Они поделились своими эмоциями в паблике «Весь Улан-Удэ».

При существующей проблеме с такси в Улан-Удэ появление автопарка сочли хорошей новостью: «Цивилизация к нам пришла», «Сейчас и Максим вернётся к истокам своим и начнет катать за копейки».

Видео с новенькими белыми автомобилями марки Volkswagen Polo 2021 года набрало более 23 тысяч показов.

такси

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