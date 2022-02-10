МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге

Абоненты МегаФона одними из первых смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.Voiceover LTE (VoLTE) может позволить за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора. Абонент может общаться и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником по телефону.- Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге, — прокомментировал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.Технология VoLTE стала доступна абонентам МегаФона в Бурятии в июле 2020 года. В настоящий момент 51% голосового трафика в сети компании в регионе приходится на VoLTE. Теперь абоненты могут пользоваться связью привычного качества и в зарубежных поездках.