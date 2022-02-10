В Госдуме предложили создавать приюты для животных при господдержке

Законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ
В Госдуму внесён законопроект о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) при строительстве приютов для безнадзорных животных, проект уже получил положительный отзыв правительства РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
- Законопроект внесён, он подразумевает распространение механизма государственно-частного партнёрства на строительство приютов для безнадзорных животных. Эта одна из первых законодательных инициатив, которая является результатом деятельности нашей рабочей группы, созданной две недели назад Советом Госдумы. Она направлена на поддержку волонтерских инициатив и волонтерских приютов, - подчеркнул депутат.
Бурматов отметил, что законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ, его могут принять в трёх чтениях в весеннюю сессию.
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