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10 млн поездок в общественном транспорте оплатили улан-удэнцы картой в 2021 году

10 млн поездок в общественном транспорте оплатили улан-удэнцы картой в 2021 году
Бизнес, 
10,15 миллионов поездок в общественном транспорте совершили жители и гости столицы Бурятии с помощью безналичной оплаты в 2021 году

Пиками оплат проезда в транспорте картами стали – сентябрь, октябрь и декабрь – в каждый из этих месяцев улан-удэнцы оплатили более 1 миллиона поездок.

Систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте г. Улан-Удэ Сбербанк внедрил в 2017 году. Бесконтактная оплата поездки с помощью банковской карты в настоящее время доступна во всех видах муниципального общественного транспорта. Необходимый для проведения безналичной оплаты терминал есть у кондукторов во всех автобусах и трамваях, а также в ряде маршрутных такси города, следующих по маршрутам 44, 59, 29, 3, 100, 23, 82, 55, и в пригородных маршрутах 348, 155, 110.

- Сейчас практически каждая вторая оплата проезда в муниципальном транспорте города совершается именно по банковским картам через терминалы эквайринга Сбера. В среднем жители региона ежедневно оплачивают картами 24,5 тысячи поездок. Рост популярности банковских карт как средства оплаты проезда в транспорте связан в первую очередь с удобством такого способа оплаты, а во-вторых, как показывает аналитика, пики приходятся на сезоны восстановления деловой активности. Например, сентябрь напрямую связан с выходом на учебу школьников и студентов, а декабрь – с предновогодней подготовкой к праздникам, - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.

С помощью системы приёма безналичных платежей можно быстро совершить платёжную операцию. Оплатить проезд жители Улан-Удэ могут картой любого банка – для внесения платы пассажиру достаточно приложить к терминалу свою бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами. Контактные карты к оплате не принимаются.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбер Сбербанк

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