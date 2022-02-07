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«Наличные с покупкой»: Сбер приступил к реализации нового проекта в Бурятии

«Наличные с покупкой»: Сбер приступил к реализации нового проекта в Бурятии
Бизнес, 
Байкальский банк Сбербанка сделал новое предложение региональному бизнесу, действующему в секторе «торговля»

1 февраля 2022 года на территории Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Якутии Сбер объявил о старте проекта по предоставлению дополнительных финансовых услуг населению при посещении торговых предприятий. Новое предложение действует для торговых организаций различных форм собственности.

Развитие финансовых услуг для населения – одно из приоритетных направлений деятельности Сбера. Банк использует уже сложившуюся для жителей территорий инфраструктуру, граждане в данном случае могут получить доступ к услуге получения наличных денежных средств в приближенных к месту проживания объектах.

- Ежегодно одной из важных задач для банка является организация доступности финансовых услуг для жителей региона. Правительство Бурятии также ставит это направление в приоритет. Для населения этот проект станет дополнением к банкоматам и позволит снять наличность в удобном месте. А для предпринимателей в сфере торговли позволит увеличить клиентопоток и лояльность покупателей к торговому заведению. Проект «Наличные с покупкой» открыт для партнёров, мы приглашаем в нём участвовать и большие торговые предприятия, небольшие торговые точки, и индивидуальных предпринимателей - удобство и преимущества нового предложения для покупателей почувствуют все, - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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