Работодатели хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут
Подавляющее большинство компаний в Улан-Удэ использует мессенджеры для решения рабочих вопросов. Чаще всего работодатели хотят, чтобы время ответа на сообщения занимало не больше 15 минут, сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.
53% компаний в городе используют только общие мессенджеры для коммуникаций между сотрудниками, 7% — только корпоративные. Ещё 26% используют в работе и общие, и корпоративные мессенджеры. Лишь в 12% компаний мессенджеры не используются для рабочих коммуникаций.
Приемлемое время ответа на сообщения по работе, по мнению каждого четвёртого опрошенного работодателя в Улан-Удэ составляет 15 минут. Отвечать практически мгновенно, максимум в течение 2 минут, считают необходимым в 8% компаний, в течение получаса — в 16% предприятий и организаций, в течение часа — в каждой десятой компании. 23% работодателей считают нормальным ответ в течение рабочего дня.
При этом короткое время на ответ в мессенджерах (не более 15 минут) чаще всего отводят IT- и производственные компании, торговые организации и банки. До часа — строительные и логистические компании, сфера услуг, ЖКХ и энергетика. Ответить в мессенджерах через два и более часов работодатели чаще считают допустимым для медицинского персонала и педагогов.
40% работодателей Улан-Удэ требуют оперативных ответов в мессенджерах
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