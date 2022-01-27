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Умные часы в Бурятии догоняют по популярности фитнес-трекеры

Умные часы в Бурятии догоняют по популярности фитнес-трекеры
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Смарт-часы в республике занимают 46% рынка носимых устройств

Специалисты МегаФона проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Сейчас смарт-часы в республике занимают 46% рынка, в то время как в 2020 году на их долю приходилось только 35%. За год продажи умных браслетов снизилась с 65% до 54%.

С января по декабрь россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 млрд рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25% в натуральном выражении и 51% в денежном. Продажи в розничной сети МегаФона в Бурятии растут быстрее среднерыночных и за 12 месяцев 2021 года увеличились на 11% в штуках и 46% в деньгах.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами:
Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами.
Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

- Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%, – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне международного женского дня в период с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом с 28 по 31 декабря. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.

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МегаФон

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