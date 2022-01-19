Улан-Удэ присоединяется к российскому проекту «Позовите Галю»
В кофейне в центре Улан-Удэ наклеили дверь розовый логотип с зонтиком и молнией. Это означает, что в этом заведении могут оказать помощь, если девушка оказалась в неприятной ситуации, связанной с мужчиной, достаточно сказать бармену кодовую фразу.
«Этот проект помогает защищать женщин от нежелательного внимания. И теперь если вам будет нужна помощь, вы всегда можете обратиться к нам на барную стойку, сказать фразу «Позовите Галю» и вам окажут её», - сообщается на странице кофейни в Instagram.
К примеру, если девушка пришла на свидание, а мужчина ведёт себя подозрительно, персонал кофейни может вывести через чёрный выход. А если кого-то преследует подозрительная личность, сотрудники кофейни отведут в безлопастное место, вызовут полицию или такси.
«Мы хотим, чтобы вы никогда не оказывались в таких ситуациях, а если такое все же произошло, мы всегда готовы вам помочь», - говорится в сообщении.
Проект «Позовите Галю» создан для защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах, кафе и просто на улицах.
«У нас есть две цели: главная и глобальная. Главная: подстраховать тебя на случай неудачного свидания. Глобальная: сделать города безопаснее», - сообщают на официальном сайте проекта.
Бурятское сообщество феминисток оценило и поддержало инициативу кофейни.
- Надеемся, что этому примеру последуют и другие развлекательные заведения Улан-Удэ, - отметили представители движения ЯСВОБОDА.
Кофейня в Улан-Удэ защитит девушек от домогательств
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Улан-Удэ присоединяется к российскому проекту «Позовите Галю»
Нарушителям грозят штрафы
Гендиректор аэропорта «Байкал» ответил на просьбы о новых рейсах
Алексей Цыденов дал поручения по бездомных собакам
Акция действует до 21 января
Также планируется создание цеха по переработке шерсти
Алексей Цыденов рассказал, что предприятие может начать использовать техническую коноплю
Выселения ресторана добился общественник Артём Бурлов
Алексей Гыргенов высказался о долгах, как о биче сегодняшнего общества
В творчестве художника Баясхаланова прослеживается глубокая связь с родным краем
Торговые объекты буквально затонули
Тараканы находятся прямо возле еды
Изменён порядок участия топливоснабжающих организаций в аукционах
Торги выиграли четыре компании
Бизнес, 15.01.2022
Речь идёт о предпринимателях, чьи доходы упали на 30% и более процентов