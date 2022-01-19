Кофейня в Улан-Удэ защитит девушек от домогательств

Улан-Удэ присоединяется к российскому проекту «Позовите Галю»



В кофейне в центре Улан-Удэ наклеили дверь розовый логотип с зонтиком и молнией. Это означает, что в этом заведении могут оказать помощь, если девушка оказалась в неприятной ситуации, связанной с мужчиной, достаточно сказать бармену кодовую фразу.



«Этот проект помогает защищать женщин от нежелательного внимания. И теперь если вам будет нужна помощь, вы всегда можете обратиться к нам на барную стойку, сказать фразу «Позовите Галю» и вам окажут её», - сообщается на странице кофейни в Instagram.



К примеру, если девушка пришла на свидание, а мужчина ведёт себя подозрительно, персонал кофейни может вывести через чёрный выход. А если кого-то преследует подозрительная личность, сотрудники кофейни отведут в безлопастное место, вызовут полицию или такси.



«Мы хотим, чтобы вы никогда не оказывались в таких ситуациях, а если такое все же произошло, мы всегда готовы вам помочь», - говорится в сообщении.



Проект «Позовите Галю» создан для защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах, кафе и просто на улицах.



«У нас есть две цели: главная и глобальная. Главная: подстраховать тебя на случай неудачного свидания. Глобальная: сделать города безопаснее», - сообщают на официальном сайте проекта.



Бурятское сообщество феминисток оценило и поддержало инициативу кофейни.



- Надеемся, что этому примеру последуют и другие развлекательные заведения Улан-Удэ, - отметили представители движения ЯСВОБОDА.



