Пассажирка выиграла суд у «Максим – Улан-Удэ»

Пассажирка обратилась в суд после того, как таксист побил её



Пассажирка, которую избил водитель такси, подала в суд иск к ООО «Максим – Улан-Удэ».



Ранее Советский районный суд признал таксиста виновным в совершении административного правонарушения по ст.6.1.1 КоАП «Побои».



Теперь же пострадавшая обратилась с иском в компании, требуя взыскать компенсацию морального вреда. Она указала, что испытала нравственные страдания, а состояние её здоровья ухудшилось.



Иск был связан не только с побоями, но и с тем, что клиентка не получила всю необходимую информацию по оказываемой услуге.



- ООО «Максим - Улан-Удэ» позиционирует себя как служба заказа такси. У потребителя при обращении именно к ООО «Максим - Улан-Удэ» складывается впечатление, что услугу по перевозке оказывает эта компания. При этом общество не доводит до потребителя информацию о лицензии на право перевозки и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также относительно потребительских свойств услуги по перевозке (об исполнителе услуги), чем вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.



Суд удовлетворил иск улан-удэнки. С ООО «Максим – Улан-Удэ» взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.



С позицией районного суда согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии, оставив решение без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Максим – Улан-Удэ» - без удовлетворения.



