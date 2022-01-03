На единственной в Иркутской области грибной ферме собрали рекордный урожай

Весь урожай полностью раскупается



Единственная в Иркутской области ферма по промышленному выращиванию шампиньонов находится в Шелеховском районе. В 2021 году там был получен рекордный урожай – 250 тонн грибов.



- В общей сложности Корпорация развития Иркутской области вложила в предприятие более 91 миллиона рублей. На запуск первой очереди – 16,7 млн рублей, второй – 75 млн рублей. В сжатые сроки удалось превратить ферму в высокотехнологичное предприятие, работающее круглогодично: закупить цифровое оборудование, увеличить посевную площадь до двух тысяч квадратных метров и обеспечить бесперебойную поставку свежей продукции, - сообщает пресс-служба областного правительства.



Среднемесячный урожай шампиньонов за 3,5 года работы фермы вырос с 10 тысяч тонн до 20 тысяч тонн.



- Весь наш урожай полностью раскупается. Мы, конечно, опасались, что из-за пандемии продажи грибов упадут. Однако спрос на местные шампиньоны за последний год даже вырос, - отметила исполнительный директор ООО «Байкалэкопродукт» Надежда Дорофеева.



Ферма, введённая в эксплуатацию в 2018 году, включает девять залов, которые оборудованы многоярусными стеллажами для выращивания грибов. Цеха оснащены системами климатического контроля с программным обеспечением.





