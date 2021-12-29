Сбер поздравил спасателей с профессиональным праздником

В Бурятии лучшие сотрудники МЧС получили подписку на сервис СберЗдоровье



Бурятское отделение Сбербанка поздравило главное управление МЧС по Республике Бурятия с профессиональным праздником – Днём Спасателя. В рамках торжественного вручения государственных и ведомственных наград Сбер вручил лучшим сотрудникам МЧС России сертификаты на годовую подписку к сервису СберЗдоровье.



- Сотрудники МЧС России готовы в любое время при первой необходимости прийти на помощь и сделать все, чтобы спасти жизни людей и не допустить беды. Но бывают и случаи, когда самым стойким и сильным нужна поддержка и медицинская помощь, тем более в условиях коронавирусной инфекции. Поэтому мы предложили нашим партнёрам сервис СберЗдоровье, который позволяет решить большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удалённо. Можно без очного посещения, затрат времени на дорогу и очередь в медицинском учреждении, получить оперативную консультацию и принять взвешенное решение о дальнейших действиях. Надеемся, что наш сервис будет полезен и удобен для сотрудников МЧС России, - рассказал Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье – это платформа, которая предоставляет различные медицинские услуги: онлайн-консультации, запись на приём, диагностику или комплексное обследование, вызов врача на дом, обслуживание по программам ДМС, ветеринарную помощь, а также «Дневник здоровья» — дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями. На сервисе доступны круглосуточные онлайн-консультации с дежурными терапевтом или педиатром и запись к врачам более 40 специальностей.



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