«Вертолёт, забери меня в полёт»: Туристы начали летать по Бурятии

В Бурятии запустили вертолётный туризм



Первый туристический полёт на вертолёте совершён сегодня, 28 декабря. Вертолёт рассчитан на 20-24 посадочных места. Его запустили для туристов, которые хотят по воздуху добраться до мест отдыха и при этом полюбоваться красотами Бурятии.



Туристические полёты на вертолёте запустила авиакомпания «Баргузин». Отдыхающим предлагают добраться до Байкальска, Ольхона и заповедных уголков Бурятии.



- Для республики, та мечта, которая раньше была, как дети говорят: «Вертолёт, забери меня в полёт», сегодня готова сбыться. И все, кто хотел полетать, смогут осуществить свою небольшую, а может быть и большую мечту, - рассказал директор АО «АК Баргузин» Анатолий Нимаев.



На вертолётах жители Бурятии и её гости смогут посетить самые красивые первозданные места республики, к которым сложно, а иногда невозможно подобраться на машине.



- Сейчас будут формироваться группы и планироваться вылеты. В дальнейшем мы попытаемся, конечно, прийти к регулярным полётам, которые будут заранее известны. Может быть, это даже будет план на полгода, где туроператоры будут включать в свою программу туристических маршрутов как раз вертолётные перевозки, - добавил Анатолий Нимаев.



- Полёты можно будет делать в любую точку Бурятии и не только. Могу сказать по личному опыту, что с воздуха всё воспринимается совершенно по-другому. Очень красиво, - поделился директор компании «Байгал Трэвэл Вячеслав Дмитриев.



Цены на полёты зависят от нескольких факторов.



- Услуга будет комплексная и зависящая от всех механизмов: от минтуризма, минтранса, от туроператоров, которые эту услугу будут продавать. За счёт этого будет создана определённая правильная конкуренция, в рамках которой стоимость лётного часа будет снижаться. Оптимизация безусловно должна быть, и она будет, - внёс ясность директор АО «АК Баргузин».



Такой опыт в России уже есть. Например, на Камчатке уже вовсю развивается вертолётный туризм, он пользуется большой популярностью.



- Мы специально пригласили на открытие вертолётного тура наших коллег, директоров особо охраняемых природных территорий, чтобы отметить, где мы можем начать организовывать эти вертолётные экскурсии, чтобы люди могли получить самые лучшие впечатления и зарядиться энергией, - рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.



- Экотуризм – это вклад в сохранение природы. На Камчатке, на Таймыре, есть блестящие результаты блестящего сочетания туризма и сохранения природы. Если мы постараемся, то у людей будет возможность безопасно и очень красиво путешествовать, а природу мы сохраним, - дополнил директор Байкальского заповедника Василий Сутула



Сейчас для всех этих целей в Бурятии есть три больших вертолёта. В планах компании с лета запустить ещё один маленький, на семь мест.

