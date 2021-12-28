Бурятия вошла в «золотую» 30-ку победителей
Ростуризм и Агентство стратегических инициатив подвели итоги всероссийского проекта «Открой свою Россию». Сразу три турмаршрута из Бурятии вошли в тройку победителей. Среди них «Необычайная Бурятия», «Бурятия в лицах», «Путь здоровья. Тункинская долина. Байкал-Хубсугул».
- Поздравляем команду Бурятии и Тункинской долины с успехом на всероссийском конкурсе «Открой свою Россию». Больше всех в России, сразу три маршрута из Бурятии попали в федеральный топ-30, - сообщает паблик «Тунка онлайн».
Тункинский маршрут также вошел в число 10-ти победителей, для которых уже разработали предварительные варианты мастер-планов и в ближайшее время начнется их реализация.
Ростуризм также в 2022 году проведёт федеральный конкурс грантов.
- Нашим предпринимателям Тункинского района надо быть готовыми, активно участвовать во всех обучающих программах, по составлению бизнес-планов, - добавляется на официальной странице администрации Тункинского района.
Наряду с бурятскими маршрутами, вошли в топ-30 туристические проекты из Горной Шории, Якутии, Кольского полуострова, Хакасии и др.
Три бурятских турмаршрута стали победителями российского проекта
Бизнес, Фото:
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