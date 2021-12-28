Три бурятских турмаршрута стали победителями российского проекта

Бурятия вошла в «золотую» 30-ку победителей



Ростуризм и Агентство стратегических инициатив подвели итоги всероссийского проекта «Открой свою Россию». Сразу три турмаршрута из Бурятии вошли в тройку победителей. Среди них «Необычайная Бурятия», «Бурятия в лицах», «Путь здоровья. Тункинская долина. Байкал-Хубсугул».



- Поздравляем команду Бурятии и Тункинской долины с успехом на всероссийском конкурсе «Открой свою Россию». Больше всех в России, сразу три маршрута из Бурятии попали в федеральный топ-30, - сообщает паблик «Тунка онлайн».



Тункинский маршрут также вошел в число 10-ти победителей, для которых уже разработали предварительные варианты мастер-планов и в ближайшее время начнется их реализация.



Ростуризм также в 2022 году проведёт федеральный конкурс грантов.



- Нашим предпринимателям Тункинского района надо быть готовыми, активно участвовать во всех обучающих программах, по составлению бизнес-планов, - добавляется на официальной странице администрации Тункинского района.



Наряду с бурятскими маршрутами, вошли в топ-30 туристические проекты из Горной Шории, Якутии, Кольского полуострова, Хакасии и др.

