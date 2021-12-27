Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам
Суд в Москве оштрафовал Google и Meta (Facebook) на 7,2 млрд и 2 млрд рублей соответственно за то, что они систематически не удаляли запрещённую в России информацию, сообщает ТАСС.
Впервые в стране на IТ-гигантов наложили так называемые оборотные штрафы, сумма которых рассчитывается исходя из выручки компаний.
- Google и Meta оштрафовали по ч. 5 ст. 13.41 КоАП, предполагающей для юридических лиц штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки, полученной за предшествующий год. Такой штраф был применен к IТ-компании впервые в российском судопроизводстве. Ранее обе компании неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещённую информацию - только в этом году общая сумма штрафов составила десятки миллионов рублей (83 млн рублей для Meta и 51,5 млн для Google, по информации Роскомнадзора), - пишет ТАСС.
Административные протоколы, по которым суд вынес решения, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta в октябре 2021 года.
Отмечается, что за рубежом крупные оборотные штрафы для IТ-компаний являются обычной практикой. Так, в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google примерно на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства (апелляцию компании предполагается рассмотреть в 2022 году). На Facebook крупнейший штраф - также в $5 млрд - наложили в Соединённых Штатах из-за утечки данных пользователей.
Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам
Законопроект разработало минэкономики
Указ о ковидных послаблениях подписал Игорь Кобзев
Бизнес, 26.12.2021
Вагоны сошли на путях необщего пользования
Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой
По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos, 34% россиян по-прежнему на Новый год мечтают получить в подарок смартфон
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Банк расширяет возможности рефинансирования для клиентов
Бизнес, 23.12.2021
Исследование представила компания Cloudflare
Бизнес, 23.12.2021
Магазин корейского бренда TONY MOLY не соблюдал профилактические мероприятия
Необычная акция проходит в столице Бурятии
Практические занятия прошли в онлайн-режиме
Елена Константинова разработала уникальную технологию для аграриев
Первый полёт состоится перед Новым годом
Санитарные нарушения обнаружили в кафе китайской кухни