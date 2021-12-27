 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 декабря

26 декабря

Популярное

Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей

Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам

Суд в Москве оштрафовал Google и Meta (Facebook) на 7,2 млрд и 2 млрд рублей соответственно за то, что они систематически не удаляли запрещённую в России информацию, сообщает ТАСС.

Впервые в стране на IТ-гигантов наложили так называемые оборотные штрафы, сумма которых рассчитывается исходя из выручки компаний.

- Google и Meta оштрафовали по ч. 5 ст. 13.41 КоАП, предполагающей для юридических лиц штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки, полученной за предшествующий год. Такой штраф был применен к IТ-компании впервые в российском судопроизводстве. Ранее обе компании неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещённую информацию - только в этом году общая сумма штрафов составила десятки миллионов рублей (83 млн рублей для Meta и 51,5 млн для Google, по информации Роскомнадзора), - пишет ТАСС.

Административные протоколы, по которым суд вынес решения, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta в октябре 2021 года.

Отмечается, что за рубежом крупные оборотные штрафы для IТ-компаний являются обычной практикой. Так, в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google примерно на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства (апелляцию компании предполагается рассмотреть в 2022 году). На Facebook крупнейший штраф - также в $5 млрд - наложили в Соединённых Штатах из-за утечки данных пользователей.


штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей
Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей
Бизнес, 27.12.2021
Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам
Российские ИП с инвалидностью получат спецподдержку
Российские ИП с инвалидностью получат спецподдержку
Бизнес, 27.12.2021
Законопроект разработало минэкономики
В Иркутской области отменили QR-коды при входе в ТРЦ
В Иркутской области отменили QR-коды при входе в ТРЦ
Бизнес, 27.12.2021
Указ о ковидных послаблениях подписал Игорь Кобзев
В Иркутской области предприятие оштрафовали за сход вагонов
В Иркутской области предприятие оштрафовали за сход вагонов
Бизнес, 26.12.2021
Вагоны сошли на путях необщего пользования
В Улан-Удэ прикроют СПА-комплекс, где пострадали отдыхающие
В Улан-Удэ прикроют СПА-комплекс, где пострадали отдыхающие
Бизнес, 24.12.2021
Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой
Что тебе подарить: Какие «умные» гаджеты покупают в МегаФоне
Что тебе подарить: Какие «умные» гаджеты покупают в МегаФоне
Бизнес, 24.12.2021
По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos, 34% россиян по-прежнему на Новый год мечтают получить в подарок смартфон
Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Бизнес, 24.12.2021
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Сбер запустил программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми
Сбер запустил программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми
Бизнес, 24.12.2021
Банк расширяет возможности рефинансирования для клиентов
TikTok стал самой посещаемой соцсетью в 2021 году
TikTok стал самой посещаемой соцсетью в 2021 году
Бизнес, 23.12.2021
Исследование представила компания Cloudflare
В Улан-Удэ оштрафовали магазин корейской косметики
В Улан-Удэ оштрафовали магазин корейской косметики
Бизнес, 23.12.2021
Магазин корейского бренда TONY MOLY не соблюдал профилактические мероприятия
Улан-удэнское такси обещает подвезти бесплатно
Улан-удэнское такси обещает подвезти бесплатно
Бизнес, 22.12.2021
Необычная акция проходит в столице Бурятии  
Сбер рассказал школьникам Улан-Удэ о правовой грамотности
Сбер рассказал школьникам Улан-Удэ о правовой грамотности
Бизнес, 22.12.2021
Практические занятия прошли в онлайн-режиме
Уроженка Бурятии попала в шорт-лист премии Forbes
Уроженка Бурятии попала в шорт-лист премии Forbes
Бизнес, 22.12.2021
Елена Константинова разработала уникальную технологию для аграриев
В Бурятии запустят вертолётные экскурсии для туристов
В Бурятии запустят вертолётные экскурсии для туристов
Бизнес, 22.12.2021
Первый полёт состоится перед Новым годом
В Улан-Удэ в кафе нашли насекомых и грызунов
В Улан-Удэ в кафе нашли насекомых и грызунов
Бизнес, 22.12.2021
Санитарные нарушения обнаружили в кафе китайской кухни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^