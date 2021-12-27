Российский суд оштрафовал Google и Meta на 9,2 млрд рублей

Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам



Суд в Москве оштрафовал Google и Meta (Facebook) на 7,2 млрд и 2 млрд рублей соответственно за то, что они систематически не удаляли запрещённую в России информацию, сообщает ТАСС.



Впервые в стране на IТ-гигантов наложили так называемые оборотные штрафы, сумма которых рассчитывается исходя из выручки компаний.



- Google и Meta оштрафовали по ч. 5 ст. 13.41 КоАП, предполагающей для юридических лиц штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки, полученной за предшествующий год. Такой штраф был применен к IТ-компании впервые в российском судопроизводстве. Ранее обе компании неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещённую информацию - только в этом году общая сумма штрафов составила десятки миллионов рублей (83 млн рублей для Meta и 51,5 млн для Google, по информации Роскомнадзора), - пишет ТАСС.



Административные протоколы, по которым суд вынес решения, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta в октябре 2021 года.



Отмечается, что за рубежом крупные оборотные штрафы для IТ-компаний являются обычной практикой. Так, в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google примерно на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства (апелляцию компании предполагается рассмотреть в 2022 году). На Facebook крупнейший штраф - также в $5 млрд - наложили в Соединённых Штатах из-за утечки данных пользователей.





