Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов

Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении
СберБанк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ.
- В рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» за последнее время появился целый ряд позитивных нововведений. Это увеличение максимальной суммы ипотеки, расширение количества продуктов — теперь без подтверждения дохода можно построить дом, приобрести гараж и дачу, а также повышение доступности — первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости. Оформление ипотеки становится проще, при этом возможности для клиентов — расширяются, - заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Информацию об нововведениях можно узнать на сайте Сбербанка.
Справка
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