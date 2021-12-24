 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 декабря

23 декабря

Популярное

Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов

Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов
Бизнес, 
Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении

СберБанк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ.

- В рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» за последнее время появился целый ряд позитивных нововведений. Это увеличение максимальной суммы ипотеки, расширение количества продуктов — теперь без подтверждения дохода можно построить дом, приобрести гараж и дачу, а также повышение доступности — первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости. Оформление ипотеки становится проще, при этом возможности для клиентов — расширяются, - заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Информацию об нововведениях можно узнать на сайте Сбербанка.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Сбер Сбербанк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов
Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов
Бизнес, 24.12.2021
Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении
Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Бизнес, 24.12.2021
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Сбер запустил программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми
Сбер запустил программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми
Бизнес, 24.12.2021
Банк расширяет возможности рефинансирования для клиентов
TikTok стал самой посещаемой соцсетью в 2021 году
TikTok стал самой посещаемой соцсетью в 2021 году
Бизнес, 23.12.2021
Исследование представила компания Cloudflare
В Улан-Удэ оштрафовали магазин корейской косметики
В Улан-Удэ оштрафовали магазин корейской косметики
Бизнес, 23.12.2021
Магазин корейского бренда TONY MOLY не соблюдал профилактические мероприятия
Улан-удэнское такси обещает подвезти бесплатно
Улан-удэнское такси обещает подвезти бесплатно
Бизнес, 22.12.2021
Необычная акция проходит в столице Бурятии  
Сбер рассказал школьникам Улан-Удэ о правовой грамотности
Сбер рассказал школьникам Улан-Удэ о правовой грамотности
Бизнес, 22.12.2021
Практические занятия прошли в онлайн-режиме
Уроженка Бурятии попала в шорт-лист премии Forbes
Уроженка Бурятии попала в шорт-лист премии Forbes
Бизнес, 22.12.2021
Елена Константинова разработала уникальную технологию для аграриев
В Бурятии запустят вертолётные экскурсии для туристов
В Бурятии запустят вертолётные экскурсии для туристов
Бизнес, 22.12.2021
Первый полёт состоится перед Новым годом
В Улан-Удэ в кафе нашли насекомых и грызунов
В Улан-Удэ в кафе нашли насекомых и грызунов
Бизнес, 22.12.2021
Санитарные нарушения обнаружили в кафе китайской кухни
В Улан-Удэ составили протокол на исполнительного директора ночного клуба
В Улан-Удэ составили протокол на исполнительного директора ночного клуба
Бизнес, 21.12.2021
Во время вечернего рейда по барам и клубам мобильные группы нашли нарушения
Бурятские юрты пользуются спросом за рубежом
Бурятские юрты пользуются спросом за рубежом
Бизнес, 21.12.2021
Поставки произведены в Германию, Швейцарию и Литву
В Улан-Удэ демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции
В Улан-Удэ демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции
Бизнес, 21.12.2021
На улице Жердева выявили шесть незаконно установленных рекламных конструкций
Авиарейс Улан-Удэ – Пхукет запущен
Авиарейс Улан-Удэ – Пхукет запущен
Бизнес, 20.12.2021
Запущены не чартерные, а регулярные полёты
В Бурятии частным поставщикам соцуслуг возместили более 111 млн
В Бурятии частным поставщикам соцуслуг возместили более 111 млн
Бизнес, 20.12.2021
Их получили те, кто включен в реестр минсоцзащиты Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^