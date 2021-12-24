Сбер предложил новые условия по ряду ипотечных продуктов

Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении



СберБанк снизил размер первоначального взноса при оформлении ипотеки по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ.



- В рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» за последнее время появился целый ряд позитивных нововведений. Это увеличение максимальной суммы ипотеки, расширение количества продуктов — теперь без подтверждения дохода можно построить дом, приобрести гараж и дачу, а также повышение доступности — первоначальный взнос от 10% стоимости недвижимости. Оформление ипотеки становится проще, при этом возможности для клиентов — расширяются, - заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.



Информацию об нововведениях можно узнать на сайте Сбербанка.



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