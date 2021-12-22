В Улан-Удэ в кафе нашли насекомых и грызунов

Санитарные нарушения обнаружили в кафе китайской кухни



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Кедр», осуществляющего деятельность в кафе «Чан Цин» (улица Хоца Намсараева).



- По результатам внеплановой выездной проверки на предприятии выявлены нарушения в части неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, в том числе наличие насекомых и грызунов, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.





