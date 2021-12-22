Санитарные нарушения обнаружили в кафе китайской кухни
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Кедр», осуществляющего деятельность в кафе «Чан Цин» (улица Хоца Намсараева).
- По результатам внеплановой выездной проверки на предприятии выявлены нарушения в части неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, в том числе наличие насекомых и грызунов, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
В Улан-Удэ в кафе нашли насекомых и грызунов
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