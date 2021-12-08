Добыча велась на землях сельхозназначения
В Заиграевском районе Бурятии государственный инспектор управления Россельхознадзора обследовали земли сельскохозяйственного назначения.
Выявлено, что на земельном участке на площади 642 кв. м незаконно добывают гравий.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложен штраф на сумму 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия
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Добыча велась на землях сельхозназначения
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