В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия

Добыча велась на землях сельхозназначения



В Заиграевском районе Бурятии государственный инспектор управления Россельхознадзора обследовали земли сельскохозяйственного назначения.



Выявлено, что на земельном участке на площади 642 кв. м незаконно добывают гравий.



Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложен штраф на сумму 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.







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