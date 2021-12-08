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В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия

В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Добыча велась на землях сельхозназначения

В Заиграевском районе Бурятии государственный инспектор управления Россельхознадзора обследовали земли сельскохозяйственного назначения.

Выявлено, что на земельном участке на площади 642 кв. м незаконно добывают гравий.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложен штраф на сумму 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Россельхознадзор

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