В 2021 году банком уже выдано ипотечных кредитов на 2,6 триллиона рублей
Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита. Подробнее об этом можно узнать на сайте банка. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 миллионов рублей.
- Мы продолжаем наращивать темпы развития и улучшать условия наших ипотечных программ. Ранее Сбербанк уже расширял возможности для получения льготной ипотеки, так же увеличив максимальную стоимость кредита и снизив размер первоначального взноса до 15%. Текущие изменения позволят клиентам быстрее принимать решение о приобретении комфортного жилья, - заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
По его словам, всего в 2021 году с января по ноябрь Сбербанком выдано свыше 964 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 триллиона рублей.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита
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