Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита

В 2021 году банком уже выдано ипотечных кредитов на 2,6 триллиона рублей



Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита. Подробнее об этом можно узнать на сайте банка. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 миллионов рублей.



- Мы продолжаем наращивать темпы развития и улучшать условия наших ипотечных программ. Ранее Сбербанк уже расширял возможности для получения льготной ипотеки, так же увеличив максимальную стоимость кредита и снизив размер первоначального взноса до 15%. Текущие изменения позволят клиентам быстрее принимать решение о приобретении комфортного жилья, - заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.



По его словам, всего в 2021 году с января по ноябрь Сбербанком выдано свыше 964 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 триллиона рублей.



Справка



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