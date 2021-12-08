Более трёх тысяч немаркированных товаров выявили бурятские таможенники

Бизнес, Фото: Бурятская таможня

Большая часть приходится на табачные изделия



С начала 2021 года в магазинах Улан-Удэ было изъято 3413 товаров без идентификаторов. Среди товара, реализуемого с нарушением закона: обувь, табачные изделия, постельные принадлежности, меховые изделия, шины, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Проверку реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, на внутреннем рынке проводят таможенники совместно со специалистами Роспотребнадзора. В 2021 году было проведено 17 совместных рейдов, выявлено более 3,4 тысячи немаркированных товаров, наибольшее количество - более 2,6 тысячи единиц, приходится на табачные изделия.



Весь немаркированный товар изъят из оборота и арестован контролирующими и правоохранительными органами.



Справка:



Маркировка отдельных видов продукции вводится с целью сделать рынок прозрачным и очистить его от контрафакта, незаконно ввезенной в РФ иностранной продукции, а также некачественной продукции. С полным перечнем товаров, подлежащих маркировке, можно ознакомиться на сайте «Честный знак».

