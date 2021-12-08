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Более трёх тысяч немаркированных товаров выявили бурятские таможенники

Более трёх тысяч немаркированных товаров выявили бурятские таможенники
Бизнес,  Фото:Бурятская таможня
Большая часть приходится на табачные изделия

С начала 2021 года в магазинах Улан-Удэ было изъято 3413 товаров без идентификаторов. Среди товара, реализуемого с нарушением закона: обувь, табачные изделия, постельные принадлежности, меховые изделия, шины, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Проверку реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, на внутреннем рынке проводят таможенники совместно со специалистами Роспотребнадзора. В 2021 году было проведено 17 совместных рейдов, выявлено более 3,4 тысячи немаркированных товаров, наибольшее количество - более 2,6 тысячи единиц, приходится на табачные изделия.

Весь немаркированный товар изъят из оборота и арестован контролирующими и правоохранительными органами.

Справка:

Маркировка отдельных видов продукции вводится с целью сделать рынок прозрачным и очистить его от контрафакта, незаконно ввезенной в РФ иностранной продукции, а также некачественной продукции. С полным перечнем товаров, подлежащих маркировке, можно ознакомиться на сайте «Честный знак».
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