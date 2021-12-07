Роскомнадзор назвал «последней мерой» блокировку иностранных IT-сервисов

«Замедление и блокировка - это то, чего мы в принципе не хотим применять», - заявили в ведомстве



Роскомнадзор назвал «последней мерой» блокировку иностранных IT-сервисов за несоблюдение закона о «приземлении». Если компании не успеют до 1 января 2022 года открыть представительства в России, это не значит, что против них сразу начнут применять санкции.



Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.



- Если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии, - сообщил Субботин в интервью «Интерфаксу».



- Замедление и блокировка - это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают, - подчеркнул в интервью Вадим Субботин.



Федеральный закон 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ», более известный как «закон о приземлении», обязывает владельцев интернет-ресурсов с российской аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки иметь в России филиалы, представительства или юрлица, которые будут в полном объеме представлять интересы головных компаний. Срок исполнения этого требования - 1 января 2022 года. За их невыполнение компаниям грозит целый ряд санкций, от маркировки в поисковой выдаче до полной блокировки ресурса.

