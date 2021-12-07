В Бурятии строитель взыскал свою зарплату через суд

Трудовые отношения между работником и организацией не были оформлены надлежащим образом



В Северобайкальске судебные приставы взыскали бывшему работнику строительной компании задолженность по заработной плате в размере около 56 тысяч рублей.



Житель Северобайкальск трудился разнорабочим на строящемся объекте, компании. При этом трудовые отношения между работником и организацией в нарушение трудового законодательства не были оформлены надлежащим образом.



В связи с несвоевременной выплатой заработных средств мужчина вынужден был обратить в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.



- В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. В целях взыскания задолженностей были вынесены постановления об аресте банковских счетов, позволившие произвести списание средств. На сегодняшний день денежные средства в полном объёме перечислены на счета взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.







