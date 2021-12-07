Трудовые отношения между работником и организацией не были оформлены надлежащим образом
В Северобайкальске судебные приставы взыскали бывшему работнику строительной компании задолженность по заработной плате в размере около 56 тысяч рублей.
Житель Северобайкальск трудился разнорабочим на строящемся объекте, компании. При этом трудовые отношения между работником и организацией в нарушение трудового законодательства не были оформлены надлежащим образом.
В связи с несвоевременной выплатой заработных средств мужчина вынужден был обратить в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.
- В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. В целях взыскания задолженностей были вынесены постановления об аресте банковских счетов, позволившие произвести списание средств. На сегодняшний день денежные средства в полном объёме перечислены на счета взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии строитель взыскал свою зарплату через суд
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 07.12.2021
Цеху по производству жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в колонии уже два года
Также компания сохранила проекты субсидирования ставок с застройщиками
Техническая или посевная конопля не имеет наркотических свойств
Приезжающие в республику туристы назвали лучшим санузел на природе и в сельской местности в Заиграевском районе
Также отмечался исторический максимум активности клиентов
С будущего года зоопарки не смогут работать без лицензии
В Улан-Удэ открылась выставка рисунков «особенных» учащихся
Бизнесменам грозит административная ответственность
В республике активно пользуются услугами СберЛогистики
Бизнесмена задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»
Он был построен на средства частного инвестора
Ответ дали после прокурорского вмешательства
Предпринимательница хотела обмануть управление капстроительства правительства Бурятии
Пассажирка получила ценный подарок