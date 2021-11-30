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В Иркутской области снизят налоговую нагрузку на часть предпринимателей

В Иркутской области снизят налоговую нагрузку на часть предпринимателей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Это коснётся бизнеса в малонаселённых муниципальных образованиях региона

30 ноября на сессии законодательного собрания Иркутской области приняты изменения в региональный закон «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области». Основная его идея – снижение налоговой нагрузки на предпринимателей малонаселённых муниципальных образований региона.

Напомним, что с 1 января 2021 года отменён специальный налоговый режим в виде единого налога на вменный доход (ЕНВД), альтернативой которому для индивидуальных предпринимателей является патентная система налогообложения. При исчислении ЕНВД одним из основных критериев установления вменённого дохода являлась численность населения территорий, где предприниматели вели свою деятельность. Патентная же система предусматривала дифференциацию по городским округам и муниципальным районам. Это привело к росту налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей малонаселённых муниципальных образований, входящих в состав районов. Также влияние на рост налоговой нагрузки оказало исчисление налога по патентной системе налогообложения для торговли и общественного питания исходя из общей площади объектов, которая может в несколько раз превышать площадь торгового зала, применявшуюся для исчисления ЕНВД.

Как пояснила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, в целях обеспечения комфортных условий ведения бизнеса на территории Иркутской области было предложено пересмотреть состав и количество групп муниципальных образований, доходность по ним, а также снизить в два раза установленные для розничной торговли и услуг общественного питания размеры годового дохода.

- Согласно изменениям в закон, группы сформированы в зависимости от численности населения, проживающего на территориях. В них вошли 422 муниципальных образования области за минусом 32 районов, по которым доходность установлена в разрезе входящих в них муниципалитетов. При установлении уровня доходности учитывался размер уплаченного в 2020 году единого налога на вменённый доход, - отметила Наталья Гершун.

Кроме того, законопроектом предложено скорректировать перечень видов предпринимательской деятельности. Дополнительно в него включены производство одежды, курьерская деятельность, детские игровые комнаты, бани, сауны, солярии, мини-гостиницы.

Также предусмотрена ежегодная индексация уровня доходности на индекс потребительских цен, снижена доходность по видам деятельности, относящимся к торговле и общественному питанию.

Внесённые изменения начнут действовать с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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