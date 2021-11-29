Около 30 российских банков могут уйти с рынка

Многие банки теряют рентабельность из-за коронакризиса и снижения ставок



Около 30 кредитных организаций могут прекратить свою работу к октябрю 2022 года. Об этом говорится в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».



По данным агентства, в период с октября 2021 по октябрь 2022 года до 29 банков могут прекратить свою деятельность из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.



Аналитики связывают грядущее исчезновение некоторых кредитных учреждений с рынка банковских услуг со снижением прибыли. Россияне стали меньше брать кредиты. В зоне риска могут оказаться банки с низкими рейтингами.



Ранее глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в ближайшие три года около сотни российских банков закроются. По его словам, они становятся нерентабельными из-за коронакризиса и снижения ставок.



В ноябрьском рейтинге банковских учреждений от banki.ru по ключевым показателям деятельности лидирует Сбербанк, на втором месте ВТБ, замыкает пятерку лучших банков Альфа-банк.

