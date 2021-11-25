Сбер в Бурятии выдал первые «дальневосточные» кредиты на «вторичку»

Займы получили семьи из Северобайкальска, Гусиноозёрска и Закаменска



Сбербанк выдал первые ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на вторичном рынке в моногородах Бурятии по программе «Дальневосточная ипотека». Четыре семьи из городов Северобайкальск, Гусиноозёрск и Закаменск получили займы в банке на сумму более 7 млн рублей.



В Северобайкальске обладателями первой недвижимости, оформленной по «Дальневосточной ипотеке» по расширенным условиям, стала семья Александры и Павла.



- Наша семья совсем молодая, нам с супругой по 20 лет, но мы уже задумались о собственном жилье. Квартиру нашли быстро и уже хотели брать кредит в другом банке. Но узнали, что в Северобайкальске можно купить квартиру по Дальневосточной ипотеке и сразу обратились в Сбербанк. Одобрение пришло в день подачи заявки, а через неделю оформили все документы. Мы уже заехали в квартиру и теперь делаем ремонт, - рассказал клиент банка Павел из Северобайкальска.



- Программа «Дальневосточная ипотека» пользуется хорошим спросом у жителей столицы республики, где развивается рынок новостроек. Надеемся, что снижение ставки и расширение условий программы на «вторичку» в моногородах Бурятии станет хорошей новостью и для жителей районов. Данные изменения в программе станут хорошим помощником в решении проблем оттока молодёжи из районов и доступности жилья для молодых семей, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Справка



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