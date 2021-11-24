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В Улан-Удэ бесплатно обучат гидов-проводников

В Улан-Удэ бесплатно обучат гидов-проводников
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперт из Санкт-Петербурга проведёт лекции для работников бурятской туристической отрасли

Министерство туризма Бурятии и Бурятский государственный университет организовали бесплатные курсы повышения квалификации для работников туристских организаций. Они стартуют с 29 ноября и завершатся 3 декабря. Курсы проводятся в рамках государственной поддержки обучения и подготовки кадров для туротрасли за счет республиканского бюджета. Приглашенный лектор обучения - Людмила Сафонова, доцент, эксперт государственной системы классификации гостиниц, региональный представитель аккредитованного органа ООО «Звезды отелям» (Санкт-Петербург).

В апреле этого года был принят федеральный закон об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, для которых вводится обязательная аттестация с 1 июля 2022 года и региональный надзор за их деятельностью. Как отмечают в минтуризме Бурятии, курсы повышения квалификации для гидов-проводников – хорошая возможность подготовиться к будущей аттестации в 2022 году.

- Курсы проводятся для работников туристской отрасли Бурятии, представителей организаций спортивного туризма, инструкторов детско-юношеского туризма, инструкторов-проводников по пешеходному туризму и трекингу, инструкторов-проводников по альпинизму и горному туризму, - сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.

Слушатели смогут подробнее узнать о нормативно-правовом обеспечении туристской деятельности в Российской Федерации, об особенностях сезонных туристских маршрутов республики, о стандартизации, сертификации и классификации маршрутов. На курсах также расскажут о том, как сопровождать туристов при занятиях пешеходным туризмом, альпинизмом и горным туризмом и многое другое. После прохождения учебы слушателям будет выдано удостоверение установленного образца.
гиды туризм

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