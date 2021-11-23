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Бурприроднадзор предупредил о профилактических визитах

Бурприроднадзор предупредил о профилактических визитах
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На предприятиях, которые могут воздействовать на экологию, проводятся профилактические мероприятия

Бурприроднадзор уведомил о проведении профилактических мероприятий на предприятиях.

- В рамках осуществления государственного контроля проводятся профилактические мероприятия: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, - сообщили в Бурприроднадзоре.

Одним из нововедений стал профилактический визит. Это мероприятие проводит инспектор в форме профилактической беседы.

- В случае, если установлено, что объекты экологического контроля представляют непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям, Бурприроднадзор принимает решение о проведении контрольных мероприятий. Обязательные профилактические визиты проводятся по вопросам, касающиеся охраны атмосферного воздуха, соблюдения требований по обращению с отходами производства и потребления, соблюдения требований водного законодательства, - пояснили в ведомстве.

Бурприроднадзор

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