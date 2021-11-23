Клинеры из Московской области пополнили «чёрный список» в Бурятии

Компания попала в реестр недобросовестных поставщиков



Бурятское УФАС России пополнило реестр недобросовестных поставщиков клининговой компанией ООО «Вектор» (Московская область).



Соответствующее обращение в антимонопольный орган подал Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.



- В сентябре 2021 года компания по результатам аукциона заключила с техникумом контракт на оказание клининговых услуг, однако к исполнению своих обязательств так и не приступила. На разбирательства в УФАС никаких пояснений по неисполнению контракта компания не представила, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



После включения в реестр недобросовестный поставщик в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках.







