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Жители Бурятии приобретают жильё с помощью неипотечных сервисов Сбера

Жители Бурятии приобретают жильё с помощью неипотечных сервисов Сбера
Бизнес, 
С помощью «Электронной регистрации» в республике заключено более 400 сделок

На территории деятельности Байкальского банка в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае и Якутии почти 7,5 тысяч человек воспользовались неипотечными сервисами Сбера при покупке недвижимости. Из них 2356 сделок недвижимости в регионах были совершены с помощью банковского сервиса «Электронная регистрация». Ещё 4214 жителей в регионах оплатили покупку жилья или приняли денежные средства при продаже через систему «Безопасные расчёты» Сбера.

В Бурятии с начала 2021 года было проведено с помощью сервиса «Электронная регистрация» – 429 сделок, а с помощью сервиса «Безопасные расчёты» – 355 сделок.

- Жители Бурятии всё чаще приобретают жилье за наличный расчёт с помощью неипотечных сервисов Сбербанка. Клиенты зачастую сталкиваются с рядом вопросов при покупке жилья за наличный расчёт. Самыми распространёнными являются определение подлинности денежных средств, правильности всех документов при оформлении; составление договора купли-продажи. Сбербанк готов помочь в каждом из этих вопросов. Пандемия тоже повлияла на выбор дистанционных сервисов при проведении важных процедур. Наши сервисы отличаются удобством, комфортом и безопасностью. А сотрудничество банка с Росреестром помогает ускорить решение задач клиентов, - заявил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.

Сервисы Сбербанка «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» могут направить документы на регистрацию сделки недвижимости без посещения МФЦ и Росреестра, а также могут проводить необходимые расчёты с продавцом. После подписания документов по сделке банк принимает денежные средства покупателя, они блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически только после регистрации договора купли-продажи. При этом банк электронно подаёт документы в Росреестр для перехода права собственности от продавца к покупателю. Покупатель и продавец за один визит могут решить все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности и расчёты по сделке.

С вопросами, связанными с выбором, приобретением и регистрацией жилья, жители регионов могут обратиться на портал ДомКлик от Сбербанка.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбер Сбербанк банки

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