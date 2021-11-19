Убрать помёт предприятие обязал суд
В Бурятии судебные приставы обязали птицефабрику очистить лес от куриного помёта, сообщила сегодня пресс-служба УФССП. Источник «Байкал-Daily», в свою очередь, пояснил, что речь идёт об Улан-Удэнской птицефабрике.
- Судебные приставы исполнили решение суда, обязывающее акционерное общество разработать проект восстановительных работ и за счёт собственных средств восстановить нарушенное состояния окружающей среды на земельном участке предприятия, - сообщили в ведомстве.
Ранее в лесу выявили отходы куриного помёта на открытой грунтовой площадке. Помёт куриный перепревший относится к отходам IV класса опасности. Суд обязал предприятие очистить территорию площадью 662 кв.м.
Пристав предупредил руководство предприятия об ответственности в случае неисполнения решения суда.
Сейчас загрязнённый участок лес очищен от помёта путём буртовки грунта.
Улан-Удэнская птицефабрика очистила лес от куриного помёта
Бизнес, Фото:
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