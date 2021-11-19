Улан-Удэнская птицефабрика очистила лес от куриного помёта

Бизнес, Фото: УФССП по Бурятии

Убрать помёт предприятие обязал суд



В Бурятии судебные приставы обязали птицефабрику очистить лес от куриного помёта, сообщила сегодня пресс-служба УФССП. Источник «Байкал-Daily», в свою очередь, пояснил, что речь идёт об Улан-Удэнской птицефабрике.



- Судебные приставы исполнили решение суда, обязывающее акционерное общество разработать проект восстановительных работ и за счёт собственных средств восстановить нарушенное состояния окружающей среды на земельном участке предприятия, - сообщили в ведомстве.



Ранее в лесу выявили отходы куриного помёта на открытой грунтовой площадке. Помёт куриный перепревший относится к отходам IV класса опасности. Суд обязал предприятие очистить территорию площадью 662 кв.м.



Пристав предупредил руководство предприятия об ответственности в случае неисполнения решения суда.



Сейчас загрязнённый участок лес очищен от помёта путём буртовки грунта.





