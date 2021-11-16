 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

15 ноября

Популярное

Сбер соберёт предпринимателей Бурятии на SBERTALKS ONLINE

Сбер соберёт предпринимателей Бурятии на SBERTALKS ONLINE
Бизнес, 
Участие в мероприятии бесплатное

25 ноября Сбербанк, в пятый раз, для собственников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса организует бизнес-мероприятие SBERTALKS. Форум объединит предпринимателей четырёх регионов – Бурятии, Иркутской области, Забайкалья, Якутии. Тематикой сезона-2021 станет «Оnline торговля: тенденции, вызовы, успешные стратегии».

SBERTALKS ONLINE – традиционное бизнес-мероприятие, которое Байкальский банк Сбербанка проводит в формате Edutainment («обучение-развлечение). Оно объединяет бизнесменов, которым важны новые идеи для развития, начинающих предпринимателей, делающих первые шаги на бизнес-пути, а также опытных предпринимателей, готовых поделиться своим практическим опытом.

В программе SBERTALKS ONLINE – 2021:
- мастер-класс Алексея Забавнова, управляющего директора ПАО Сбербанк;
- мастер-класс Сергея Самсоненко, ведущего специалиста по онлайн-торговле компании «InSales»;
- мастер-класс Романа Бурова, руководителя группы отдела новых продаж «ЮKassa»;
- «История успеха» от бизнесмена Семёнова Сергея, основателя интернет-магазина обуви «vorsh.ru».

Хедлайнером мероприятия станет один из самых востребованных бизнес-спикеров России и СНГ по управлению персоналом и управлению продажами, автор бестселлера «45 татуировок менеджера|продавана|личности» Максим Батырев. Ведущим мероприятия будет Денис Гук – известный иркутский шоумен, теле- и радиоведущий, ведущий мероприятий, в том числе SBERTALKS, организатор «QUIZ NIGHT SHOW».

- SBERTALKS уже стал доброй традицией для банка, наших партнёров и друзей. Предприниматели с интересом всегда откликаются на приглашение банка пройти обучение по актуальным темам, мы стремимся приглашать на это мероприятие самых интересных и популярных спикеров. В прошлом году SBERTALKS мы не проводили из-за пандемии, и все это время региональный бизнес интересовался о дате новой встречи. В этом году мы впервые объединим сразу 4 региона и впервые проведём работу площадок SBERTALKS в формате онлайн. Приглашаем предпринимателей зарядиться новыми идеями и интересными решениями. Эти знания точно повысят эффективность бизнеса и расширят круг общения регионального бизнеса, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Участие в SBERTALKS ONLINE -2021 бесплатное. Мероприятие состоится 25 ноября с 14:00 до 17:00 (иркутское время) в онлайн-формате. Регистрация участников-на сайте sbertalks.Online, ссылка http://sbertalks.online/?from=sbersmi

По вопросам мероприятия обращаться по т. 8-902-5782-314, e-mail: eventlab1@mail.ru (Гузель Павлова).

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На AI Journey 2021 обсудили искусственный интеллект и науку
На AI Journey 2021 обсудили искусственный интеллект и науку
Бизнес, 16.11.2021
В дискуссии приняли участие учёные с мировым именем
Интерес к онлайн распродажам в Бурятии вырос на 70%
Интерес к онлайн распродажам в Бурятии вырос на 70%
Бизнес, 16.11.2021
МегаФон изучил интернет-трафик во Всемирный день шопинга
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку-подростка
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку-подростка
Бизнес, 16.11.2021
ДТП устроила водитель внедорожника
Оронгойские арбузы вошли в топ-5 «Вкусов России»
Оронгойские арбузы вошли в топ-5 «Вкусов России»
Бизнес, 16.11.2021
Бурятские арбузы стали одними из лучших в номинации «Вкус природы»
Автопарк аэропорта «Байкал» пополнится спецтранспортом
Автопарк аэропорта «Байкал» пополнится спецтранспортом
Бизнес, 16.11.2021
«Теперь у нас их вдвое больше станет», - радуется гендиректор аэропорта
В Ангарске суд обязал бизнесмена снести 16 гаражей
В Ангарске суд обязал бизнесмена снести 16 гаражей
Бизнес, 15.11.2021
Бизнесмен утверждал, что все 16 гаражных боксов нужны для личного пользования
В Улан-Удэ теплоэнергетики подключили к теплу пристрой школы № 35
В Улан-Удэ теплоэнергетики подключили к теплу пристрой школы № 35
Бизнес, 15.11.2021
Планируется подключение других новых социальных объектов
В Бурятии всё активнее используют возможность звонить через Wi-Fi
В Бурятии всё активнее используют возможность звонить через Wi-Fi
Бизнес, 15.11.2021
Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут
В регионах вокруг Байкала хотят ограничить продажу бытовой химии
В регионах вокруг Байкала хотят ограничить продажу бытовой химии
Бизнес, 15.11.2021
Под запрет могут попасть многие шампуни, стиральные порошки и подобные товары
В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси
В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси
Бизнес, 15.11.2021
Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор
СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию
СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию
Бизнес, 13.11.2021
К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 миллиона деревьев
Фабрика «Селенга» получила знак качества «100 лучших товаров России»
Фабрика «Селенга» получила знак качества «100 лучших товаров России»
Бизнес, 12.11.2021
Стратегия развития компании «Титан» разработана на ближайшие десять лет
В Бурятии бизнесмена наказали за работника без трудового договора
В Бурятии бизнесмена наказали за работника без трудового договора
Бизнес, 12.11.2021
Также работнику выплачивали зарплату реже, чем положено
В день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов
В день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов
Бизнес, 12.11.2021
Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^