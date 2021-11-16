Сбер соберёт предпринимателей Бурятии на SBERTALKS ONLINE

Участие в мероприятии бесплатное



25 ноября Сбербанк, в пятый раз, для собственников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса организует бизнес-мероприятие SBERTALKS. Форум объединит предпринимателей четырёх регионов – Бурятии, Иркутской области, Забайкалья, Якутии. Тематикой сезона-2021 станет «Оnline торговля: тенденции, вызовы, успешные стратегии».



SBERTALKS ONLINE – традиционное бизнес-мероприятие, которое Байкальский банк Сбербанка проводит в формате Edutainment («обучение-развлечение). Оно объединяет бизнесменов, которым важны новые идеи для развития, начинающих предпринимателей, делающих первые шаги на бизнес-пути, а также опытных предпринимателей, готовых поделиться своим практическим опытом.



В программе SBERTALKS ONLINE – 2021:

- мастер-класс Алексея Забавнова, управляющего директора ПАО Сбербанк;

- мастер-класс Сергея Самсоненко, ведущего специалиста по онлайн-торговле компании «InSales»;

- мастер-класс Романа Бурова, руководителя группы отдела новых продаж «ЮKassa»;

- «История успеха» от бизнесмена Семёнова Сергея, основателя интернет-магазина обуви «vorsh.ru».



Хедлайнером мероприятия станет один из самых востребованных бизнес-спикеров России и СНГ по управлению персоналом и управлению продажами, автор бестселлера «45 татуировок менеджера|продавана|личности» Максим Батырев. Ведущим мероприятия будет Денис Гук – известный иркутский шоумен, теле- и радиоведущий, ведущий мероприятий, в том числе SBERTALKS, организатор «QUIZ NIGHT SHOW».



- SBERTALKS уже стал доброй традицией для банка, наших партнёров и друзей. Предприниматели с интересом всегда откликаются на приглашение банка пройти обучение по актуальным темам, мы стремимся приглашать на это мероприятие самых интересных и популярных спикеров. В прошлом году SBERTALKS мы не проводили из-за пандемии, и все это время региональный бизнес интересовался о дате новой встречи. В этом году мы впервые объединим сразу 4 региона и впервые проведём работу площадок SBERTALKS в формате онлайн. Приглашаем предпринимателей зарядиться новыми идеями и интересными решениями. Эти знания точно повысят эффективность бизнеса и расширят круг общения регионального бизнеса, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



Участие в SBERTALKS ONLINE -2021 бесплатное. Мероприятие состоится 25 ноября с 14:00 до 17:00 (иркутское время) в онлайн-формате. Регистрация участников-на сайте sbertalks.Online, ссылка http://sbertalks.online/?from=sbersmi



По вопросам мероприятия обращаться по т. 8-902-5782-314, e-mail: eventlab1@mail.ru (Гузель Павлова).



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

