В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси

Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии 15 ноября стартовала тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг такси.



Специалисты управления проконсультируют жителей по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.



Все желающие могут получить консультацию по вопросам оказания услуг такси по телефонам:



- 8(3012)37-15-30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии,



- 8 (3012)37-90-29 – Консультационный центр для потребителей.



«Горячая линия» будет работать до 26 ноября.

