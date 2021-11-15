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В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси

В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси
Бизнес,  Фото:pexels.com
Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии 15 ноября стартовала тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг такси.

Специалисты управления проконсультируют жителей по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.

Все желающие могут получить консультацию по вопросам оказания услуг такси по телефонам:

- 8(3012)37-15-30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии,

- 8 (3012)37-90-29 – Консультационный центр для потребителей.

«Горячая линия» будет работать до 26 ноября.
такси Роспотребнадзор горячая линия

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