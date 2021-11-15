Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии 15 ноября стартовала тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг такси.
Специалисты управления проконсультируют жителей по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси.
Все желающие могут получить консультацию по вопросам оказания услуг такси по телефонам:
- 8(3012)37-15-30 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии,
- 8 (3012)37-90-29 – Консультационный центр для потребителей.
«Горячая линия» будет работать до 26 ноября.
В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси
Бизнес, Фото:
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