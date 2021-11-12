Сбер подготовил подарки для жителей Бурятии в честь своего юбилея

В свой 180-й день рождения Сбер подготовил ещё больше скидок, бонусов и выгодных предложений



В 2021 году Сбер отмечает крупный юбилей. Банк – исторический преемник сберегательных касс, основанных указом императора Николая I, а затем советских трудовых сберкасс. В эти дни ему исполняется 180 лет. 11 и 12 ноября будут «Зелёными днями» в честь праздника. Сбер предлагает жителям Бурятии и всем желающим принять участие в акциях.



- В 2018 году Сбербанк впервые решил свой день рождения - 12 ноября – сделать запоминающимся и выгодным для наших клиентов и партнеров. Поэтому 11 и 12 ноября стали «Зелёными днями», то есть днями, когда в честь своего дня рождения мы дарим подарки своим клиентам, - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.



Для клиентов будет действовать огромное количество всевозможных бонусов. Например, если оформить дебетовую или молодёжную СберКарту, то на счёт поступит 1800 приветственных бонусов СберСпасибо. Их можно использовать для оплаты услуг партнёров Сбера. Карта оформляется клиентам, достигшим 14 лет, у которых нет и ранее не было дебетовой или молодёжной СберКарты.



Некоторые услуги предлагаются как для частных, так и для юридических лиц.

Так, дочерняя компания Сбера «СберСтрахование» в «Зелёный день» предлагает приобрести полисы по самым популярным программам для юридических и физических лиц с выгодой до 50%. Частные клиенты смогут воспользоваться предложением 11 и 12 ноября, а корпоративные – с 11 по 17 ноября.



Для желающих купить квартиру тоже найдется акция.



«ДомКлик» предложит скидки до 10% на квартиры от застройщиков в 381 новостройке по всей России. А при бронировании квартиры онлайн с 11 ноября клиенту будет доступен дисконт 0,3% к ставке по ипотеке.



В Бурятии по данным условиям можно купить квартиры в четырёх жилых комплексах от застройщиков «БурГражданСтрой» (ЖК Восточные ворота), «Смит Инвест» (140Б квартал), «СтройГарант» (ЖК Тамир сити) и «Дюпон Инвест» (ЖК Солнцеград).



Руководитель Сбера Бурятии также рассказал, что можно будет получить потребительский кредит на срок от 13 месяцев со ставкой всего 5% в первый месяц:



- Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.



При заказе в «СберМаркете» клиентам, у которых есть банковская карта СберБанка с подключенными бонусами «Спасибо», будет начислено 20% от суммы заказа бонусами «СберСпасибо». К слову, сам руководитель Сбера Бурятии рассказал о личном опыте.



- Не так давно мы семьей переболели ковидом. У меня течение болезни прошло бессимптомно, но супруга себя чувствовала чуть хуже. Поэтому я сидел с сыном и занимался бытовыми вопросами, и для экономии времени мы пользовались услугами «СберМаркета». Говорю, как простой человек – это очень удобно, - отметил Денис Лепчугов.



Все накопленные бонусы можно использовать при заказе в «СберМаркете» и с их помощью получить скидку на заказ до 99% от суммы.



Также пользователи SberPortal, SberBox и SberBox Top, у которых закончилась подписка на Okko в период с 1 по 14 ноября включительно, могут продлить использование сервиса на 14 дней всего за 1 рубль.



- Мы являемся первым банком, который внедрил такую систему. «Зелёные дни» - это как «чёрная пятница». Но это просто совпадение, честно, - шутит Лепчугов.



Подробную информацию обо всех акциях можно получить, набрав в любом удобном поисковике «Зелёный день Сбера» и перейти по первой ссылке promo.sber.ru/greenday. Либо перейти на сайт по виджету в СбербанкОнлайн.

