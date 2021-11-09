В Улан-Удэ обувной магазин не проверял QR-коды

За день мобильные группы выявили более 30 различных нарушений



Ежедневно в столице Бурятии мобильные группы проверяют соблюдение санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улицах города. Кроме того, объекты торговли, общественного питания и бытовых услуг проверяют на наличие QR-кодов у их посетителей.



В ходе рейдов, прошедших 8 ноября, проверено 256 объектов и 826 граждан. Выявлено 37 нарушений. Проведено 462 профилактические беседы с гражданами и юридическими лицами о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции помещений, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



- Должностными лицами масочный режим нарушен в сервисном центре «Ремонт телевизоров» по пр. 50-летия Октября, 21А, павильоне «Манго» по ул. Чертенкова, 6, салоне связи «Связной» и павильоне «Шаур-Доналд» по ул. Гагарина, 24, вейп-шопе «Летисс» в ТРЦ Capitall Mall, магазине «Либерти» по ул. Солнечная, 8, СТО Oil Servis по ул. Мокрова, 37, магазине «Абсолют» по ул. Мокрова, 50, - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Масочный режим не соблюдается не только должностными лицами, но и гражданами. На них также составлены протоколы.



- Помимо этого, мобильные группы продолжают фиксировать нарушения при ведении журналов дезинфекции и режима проветривания помещений. Поэтому мы всех призываем ответственно относиться к соблюдению всех необходимых требований, - отметили в управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



В общественном транспорте продолжаются рейды по проверке соблюдения водителями и пассажирами санэпидемрежима. За сутки проверено 64 транспортных средства, 560 пассажиров. За нарушение масочного режима составлено четыре протокола на пассажиров маршрутов № 37, № 40, № 57 и № 100.



- Также в ходе рейда, прошедшего 7 ноября, мобильная группа зафиксировала отсутствие проверки QR-кодов в магазине «Юничел», ООО «Сибирь Обувь» по ул. Кабанская, 13б, - сообщили в мэрии.



Всего за минувшие сутки в отношении нарушителей санэпидемрежима составлено 23 протокола.



Согласно статье 15.1 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.





