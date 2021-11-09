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5 мифов о кредитных картах

5 мифов о кредитных картах
Бизнес, 
Вокруг кредиток вертится много заблуждений. Высокие процентные ставки, скрытые комиссии, зависимость — вот что пугает людей, которые слышат про кредитные карты. Развеиваем самые распространённые мифы на примере Кредитной СберКарты

1. Беспроцентный период — это обман

Считается, что банкам невыгодно предоставлять клиентам льготы. Поэтому многие думают, что несмотря на беспроцентный период придется что-то платить. Это не так. Разберем на примере Кредитной СберКарты. На неё действует беспроцентный период 120 дней. Вы сможете совершать покупки в течение месяца, а затем у вас останется еще 3 месяца, чтобы погасить задолженность без процентов. В этом случае вы ничего не должны банку.

2. Кредитка может понадобиться только в экстренных случаях

Кредитка — это прекрасный вариант для повседневных трат. Совершенно необязательно быть в безвыходном финансовом положении, чтобы ее завести. Например, если вам давно нужен конкретный холодильник, дождитесь, пока на него появится спецпредложение, и воспользуйтесь возможностью приобрести его с помощью с кредитки. Акция может закончиться, пока ждете зарплату, а с кредитной картой при необходимости вы сможете не откладывать решение о покупке.

3. Процентные ставки и комиссии слишком высоки

Допустим, вы вышли за пределы беспроцентного периода. При наличии Кредитной СберКарты процентная ставка составит всего 17,9% годовых. А еще вы можете получить сниженную ставку. Например, на покупки в категории «Здоровье».

4. Кредитка — признак финансовой неграмотности

Наличие кредитной карты с этим никак не связано. Наоборот, кредитка может освободить деньги для других задач. Есть схема, которая может позволить выйти в плюс. Попробуйте оплачивать текущие расходы с кредитки, а зарплату откладывать на счет или инвестировать. Ежемесячно вам будет начисляться процент. Вы сможете снимать деньги со счета в конце месяца и гасить долг, а доход со вкладов так и останется у вас.

5. От кредитки нет никаких бонусов

И снова очередной миф. Многие банки предлагают кешбэк или подарки от партнеров. Например, при покупках по Кредитной СберКарте вы будете получать бонусы, которые можно обменять на скидки у партнеров Программы «СберСпасибо» от СберБанка. А их, между прочим, более 200.

Не стоит опасаться кредиток. Контролируйте траты, не выходите за пределы льготного периода, следите за спецпредложениями – и вы убедитесь, что кредитка может быть удобным финансовым инструментом со своими возможностями.

Подробнее по ссылке – https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta


Кредитная СберКарта СберБанка доступна для оформления сроком на 3 года. Процентная ставка за пользование кредитом от 9,8% до 17,9% годовых. Минимальная сумма кредитного лимита – 10 000 руб. Максимальная сумма кредитного лимита – 1 000 000 руб. Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого заемщика и зависит от его финансового состояния. По карте действует льготный период кредитования, в течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитными средствами для оплаты покупок и услуг (на операции снятия наличных и переводы на дебетовую карту действие льготного периода не распространяется). Льготный период предоставляется на срок до 4х отчетных периодов, начиная с даты, следующей за датой отражения операции по счету в первом отчетном периоде, и заканчивая датой платежа, указанной в отчете за последний отчетный период в рамках льготного периода. Действие льготного периода ежемесячно возобновляется на новый срок. Банк не взимает с клиента проценты за пользование кредитом в рамках льготного периода при условии своевременной оплаты клиентом обязательных платежей за соответствующий отчетный период льготного периода, а также погашения задолженности льготного периода до даты платежа за последний отчетный период льготного периода. Сумма обязательного ежемесячного платежа по кредитной карте - 3% от суммы основного долга, но не менее 150 рублей, плюс проценты, начисленные на сумму основного долга на дату формирования отчета в соответствии с тарифами банка за отчетный период. По операциям снятия наличных с карты и переводов на дебетовую карту взимается комиссия: 3% от суммы операции, но не менее 390 руб. Срок действия кредитного договора – до момента закрытия счета карты с полным погашением общей задолженности по карте. Валюта кредита – рубли РФ. Стоимость обслуживания карты в год – 0 руб. Кредитную карту может оформить гражданин РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты. Изменения условий осуществляется Банком в одностороннем порядке. Подробную информацию о кредитной карте, условиях кредитования, имеющихся ограничениях и иных условиях Вы сможете узнать на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
Сбер

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