СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты

За 9 месяцев года банк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
По итогам 9 месяцев 2021 года СберБанк выдал населению свыше 2,1 трлн рублей потребительских кредитов (не считая ипотеки и автокредитования), что на 42% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. И это больше, чем за весь 2020 год.
Рекордные выдачи пришлись на июль-сентябрь, когда частные клиенты получили почти 800 млрд рублей в виде потребительских кредитов (на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года). С начала текущего года портфель этого вида кредитования вырос на 530 млрд рублей (на 19%) и достиг 3,2 трлн рублей. А в целом портфель кредитов банка физлицам за 9 месяцев вырос на 18,5% и превысил 11 трлн рублей.
Такие высокие показатели в банке связывают как с восстановлением спроса (клиенты реализуют свои планы, отложенные из-за начала пандемии коронавируса), так и с предложениями СберБанка.
Всё больше клиентов выбирают потребительские кредиты СберБанка для реализации своих жизненных планов. С 1 января по 1 октября 2021 года рыночная доля банка по портфелю потребительских кредитов увеличилась на 0,6 п. п. и приблизилась к отметке 36,5% — рекордного значения за всю историю.
Кроме того, клиенты оценили качество сервиса в дистанционных каналах, что особенно актуально в период карантинных ограничений. Каждые три клиента из четырёх предпочитают оформлять кредит в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которым сегодня на ежемесячной основе пользуются 71 млн человек.
В мае банк запустил для своих зарплатных клиентов сервис «Деньги до зарплаты». Спрос на услугу оказался выше ожиданий: сервисом уже воспользовалось более полумиллиона клиентов.
Значительный рост показало направление POS-кредитования. За 9 месяцев портфель выданных кредитов в рамках сервиса «Покупай со Сбером» увеличился более чем в три раза и достиг 11,3 млрд руб., а совокупные объёмы кредитования с начала года составили 16,7 млрд руб. (3,5 млрд за аналогичный период 2020 года). Доля от выдач рынка с начала года увеличилась в 3 раза и составила 9,06% в сентябре 2021 г. Партнёрская база выросла до 25,5 тыс. партнёров.
Стоит также отметить поступательное развитие автокредитования. По итогам 10 месяцев 2021 года Сетелем Банк (входит в группу Сбер) преодолел объём выдач 2020 года, профинансировав 106,8 млрд рублей. Это один из рекордов по объёмам выдач одним банком в одном календарном году в России за всю историю наблюдений. Почти 100 тыс. жителей России в 2021 году воспользовались автокредитами Сбера. Объём портфеля автокредитов группы превысил 152 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 16%.
Одно из первых мест на рынке автокредитования обеспечивается благодаря стабильному партнёрству с 20 крупнейшими автомобильными брендами, более чем 3000 дилерскими центрами, а также развитием дистанционных каналов продаж и расширением линейки цифровых кредитных продуктов для рынка подержанных автомобилей.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
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