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Сбер принял более 10 тысяч заявок по госпрограмме поддержки бизнеса

Сбер принял более 10 тысяч заявок по госпрограмме поддержки бизнеса
Бизнес, 
Первый кредит был выдан клиенту на Дальнем Востоке

Сбер выдал первый кредит в рамках льготной госпрограммы поддержки бизнеса на сумму около 5 млн рублей клиенту банка на Дальнем Востоке. Всего в Сбер поступило около 10 тысяч заявок по льготной программе кредитования. Наибольший интерес программа вызвала у предприятий общественного питания, на них приходится почти четверть от всех полученных заявок.

- Мы объявили о начале приёма заявок по программе 25 октября, даже не дожидаясь официального запуска, и всего за неделю нам поступило около 10 тысяч заявок на сумму более 27 млрд рублей. Эти цифры свидетельствуют о своевременности и высокой востребованности меры, предложенной правительством. Сегодня наши клиенты начали получать первые льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, в рамках которой мы прогнозируем выдачи в размере до 40 млрд рублей, - заявил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90% — будет контролироваться на основании данных ФНС.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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