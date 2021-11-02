Сбер принял более 10 тысяч заявок по госпрограмме поддержки бизнеса

Первый кредит был выдан клиенту на Дальнем Востоке



Сбер выдал первый кредит в рамках льготной госпрограммы поддержки бизнеса на сумму около 5 млн рублей клиенту банка на Дальнем Востоке. Всего в Сбер поступило около 10 тысяч заявок по льготной программе кредитования. Наибольший интерес программа вызвала у предприятий общественного питания, на них приходится почти четверть от всех полученных заявок.



- Мы объявили о начале приёма заявок по программе 25 октября, даже не дожидаясь официального запуска, и всего за неделю нам поступило около 10 тысяч заявок на сумму более 27 млрд рублей. Эти цифры свидетельствуют о своевременности и высокой востребованности меры, предложенной правительством. Сегодня наши клиенты начали получать первые льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, в рамках которой мы прогнозируем выдачи в размере до 40 млрд рублей, - заявил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.



Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90% — будет контролироваться на основании данных ФНС.



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