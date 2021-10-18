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«Домклик» Сбербанка внедряет бесшовную интеграцию

«Домклик» Сбербанка внедряет бесшовную интеграцию
Бизнес, 
Партнёры начали тестирование нового интерфейса

Компания «Домклик» Сбербанка внедрила новое OpenApi, обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автоматизированными системами корпоративных клиентов. Теперь направлять заявку на приобретение недвижимости можно непосредственно из CRM-партнёра, а время на решение существенно сократилось.

Первыми провело «боевое» тестирование нового интерфейса федеральная риелторская компания. В настоящее время процедуру подключения проводят ещё 15 партнёров «Домклик». Интеграция может сделать процесс проведения сделок ещё более бесшовным и быстрым как для компаний, так и для их клиентов.

- Компания «Домклик» постоянно повышает технологический тонус, стремясь сделать процесс партнёрского взаимодействия максимально оперативным. Мы видим позитивную оценку наших усилий и со стороны бизнеса, и, что немаловажно, со стороны частных клиентов, голосующих за улучшение наших сервисных возможностей растущим числом сделок, - заявил Николай Васев, генеральный директор «ДомКлик».

По словам партнёров, опробовавших новый интерфейс, инновационное решение по интеграции можно назвать новым этапом в развитии рынка недвижимости. Они считают, что всё больше процессов на рынке недвижимости будет автоматизироваться и реализовываться с участием искусственного интеллекта, что значительно упростит выбор и приобретение жилья.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк банки

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