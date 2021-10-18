«Домклик» Сбербанка внедряет бесшовную интеграцию

Партнёры начали тестирование нового интерфейса



Компания «Домклик» Сбербанка внедрила новое OpenApi, обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автоматизированными системами корпоративных клиентов. Теперь направлять заявку на приобретение недвижимости можно непосредственно из CRM-партнёра, а время на решение существенно сократилось.



Первыми провело «боевое» тестирование нового интерфейса федеральная риелторская компания. В настоящее время процедуру подключения проводят ещё 15 партнёров «Домклик». Интеграция может сделать процесс проведения сделок ещё более бесшовным и быстрым как для компаний, так и для их клиентов.



- Компания «Домклик» постоянно повышает технологический тонус, стремясь сделать процесс партнёрского взаимодействия максимально оперативным. Мы видим позитивную оценку наших усилий и со стороны бизнеса, и, что немаловажно, со стороны частных клиентов, голосующих за улучшение наших сервисных возможностей растущим числом сделок, - заявил Николай Васев, генеральный директор «ДомКлик».



По словам партнёров, опробовавших новый интерфейс, инновационное решение по интеграции можно назвать новым этапом в развитии рынка недвижимости. Они считают, что всё больше процессов на рынке недвижимости будет автоматизироваться и реализовываться с участием искусственного интеллекта, что значительно упростит выбор и приобретение жилья.



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