В Иркутской области появится «Макдоналдс»

В течение 5 лет компания откроет в регионе до 8 предприятий быстрого питания



Правительство Иркутской области и «Макдоналдс» подписали соглашение, в рамках которого компания в течение пяти лет откроет до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.



Иркутская область станет новым регионом в географии сети «Макдоналдс», а открытие предприятий позволит создать более 600 рабочих мест для жителей области. Компания также намерена реализовать в регионе ряд благотворительных, социальных и волонтёрских инициатив.



Согласно соглашению, компания намерена участвовать в благотворительных проектах, реализуемых на территории Иркутской области. В том числе планируется проработать возможность открытия бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» для проживания родителей детей, находящихся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

