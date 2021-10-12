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В Иркутской области появится «Макдоналдс»

В Иркутской области появится «Макдоналдс»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В течение 5 лет компания откроет в регионе до 8 предприятий быстрого питания

Правительство Иркутской области и «Макдоналдс» подписали соглашение, в рамках которого компания в течение пяти лет откроет до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Иркутская область станет новым регионом в географии сети «Макдоналдс», а открытие предприятий позволит создать более 600 рабочих мест для жителей области. Компания также намерена реализовать в регионе ряд благотворительных, социальных и волонтёрских инициатив.

Согласно соглашению, компания намерена участвовать в благотворительных проектах, реализуемых на территории Иркутской области. В том числе планируется проработать возможность открытия бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» для проживания родителей детей, находящихся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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