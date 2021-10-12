В течение 5 лет компания откроет в регионе до 8 предприятий быстрого питания
Правительство Иркутской области и «Макдоналдс» подписали соглашение, в рамках которого компания в течение пяти лет откроет до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.
Иркутская область станет новым регионом в географии сети «Макдоналдс», а открытие предприятий позволит создать более 600 рабочих мест для жителей области. Компания также намерена реализовать в регионе ряд благотворительных, социальных и волонтёрских инициатив.
Согласно соглашению, компания намерена участвовать в благотворительных проектах, реализуемых на территории Иркутской области. В том числе планируется проработать возможность открытия бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» для проживания родителей детей, находящихся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области появится «Макдоналдс»
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 12.10.2021
Товар не имел необходимой маркировки
Бизнес, 12.10.2021
Прошёл деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности»
Прошла 24-я международная выставка индустрии гостеприимства «PIR EXPO»
Алексей Гыргенов отметил, что не видит смысла работать дальше
Жители Бурятии смогут летать на Пхукет из Иркутска
В столице России проходит крупная сельхозвыставка
Вопрос обсуждался на республиканском оперштабе
Создавать парк будет новый подрядчик
Чемпионами по потреблению трафика стали посёлки Муйского района
Реальный пример, как в Улан-Удэ можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ
Документы о повышении цен на проезд сейчас находятся на рассмотрении
В Бурятии объяснили причину, почему приостановили полёты в Тунку
Аграрии получили порядка семи миллионов рублей
Посетителей не всегда требуют надевать маски
Гендиректор аэропорта назвал это большим событием