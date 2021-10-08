В Северобайкальске расторгли контракт со строителями парка

Бизнес, Фото: минстрой Бурятии

Создавать парк будет новый подрядчик



Ранее администрация Северобайкальска расторгла контракт с подрядной организацией, которая должна была строить парк, из-за невыполнения работ. После проведения конкурсных процедур был определён новый подрядчик ИП Гончиков.



Строительные работы по благоустройству начались в сентябре 2021 года.



Сейчас на объекте ведутся земляные работы и укладка пешеходных дорожек. Ход строительства объекта проверил минстрой Бурятии.



«Северное сияние» - так называется проект, который отметили эксперты федерального уровня. Он победил на всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на создание парка, расположенного на берегу священного озера, выделили порядка 70 миллионов рублей.



- Любимое место северобайкальцев должно было быть готово к концу 2021 года. Однако в связи с расторжением контракта и заключением нового, работы по благоустройству затянулись. Новый подрядчик обещает до конца года завершить благоустройство парка, - пояснили в министерстве строительства Бурятии.



- Все материалы и оборудование у нас уже поставлены. Сейчас мы проводим земляные работы и укладываем пешеходные дорожки. Я уверен, до конца года мы введём объект в эксплуатацию, - рассказал представитель подрядной организации Алексей Монголов.



По проекту малые архитектурные формы - скамейки, павильоны, детские площадки, - будут органично встроены в парковую зону и максимально сохранят зелёные насаждения.



- Проектом предусмотрено всё для комфорта жителей, для прогулок с детьми и занятий спортом. Минстрой уже не первый раз на объекте, были трудности с прошлым подрядчиком, в итоге было принято решение расторгнуть с ним контракт. Пришлось выходить на новые торги. Процесс этот долгий, в связи с чем, начало работ по благоустройству естественно затянулось. Минстрой Бурятии эту ситуацию держит на контроле. Хочется надеяться, что новая подрядная организация не подведёт, - отметила начальник отдела развития строительного комплекса минстроя Бурятии Татьяна Доброва.







