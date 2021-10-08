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Горняки севера – самые активные интернет-пользователи Бурятии

Горняки севера – самые активные интернет-пользователи Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионами по потреблению трафика стали посёлки Муйского района

МегаФон, проанализировав обезличенный интернет-трафик своих абонентов, определил где находятся самые активные юзеры Бурятии. Это не столица республики и даже не другой город. Чемпионы – северные горняцкие посёлки Муйского района: Таксимо – одна из станций БАМа и Иракинда, где проживает около 650 человек. Пользователь мобильного интернета здесь в среднем скачивает 27 ГБ трафика в месяц.

Другие лидеры по потреблению интернет-трафика в сети оператора, тоже живут и работают в небольших населённых пунктах. На втором месте – село золотодобытчиков Багдарин Баунтовского эвенкийского района на северо-востоке республики. Здесь один интернет-пользователь скачивает 20,5 ГБ информации ежемесячно. А вот на третьем, с показателем 18,5 ГБ – село Окино-Ключи Бичурского района на юге региона, в 5 км от которого расположен одноименный угольный разрез. И это в почти в 4 раза выше, чем в среднем по региону и вдвое больше чем в столице республики.

Неудивительно, что самые «качающие» пользователи – жители небольших горняцких посёлков. Зачастую мобильная передача данных – единственная возможность для рабочих пообщаться с родными в мессенджерах и соцсетях, отправить и получить фото и видео, узнать новости, посмотреть фильмы, ведь проводной интернет сюда доходит не всегда. Поэтому МегаФон активно развивает сеть LTE в районах республики, и на сегодняшний день 90% жителей Бурятии могут работать, учиться, получать финансовые услуги онлайн, смотреть видео в HD-качестве, слушать музыку и все это со своих смартфонов.

- Одно из основных направлений деятельности нашей компании в республике – обеспечение мобильным интернетом территории региона, - отмечает технический руководитель Бурятского отделения МегаФона Сергей Балданов. – Сложный рельеф, труднодоступность мест, большие расстояния, а зачастую и отсутствие необходимой инфраструктуры: дорог и линий электропередач, создают сложности в работе. Однако мы продолжаем планомерно развивать сеть LTE, повышая доступность цифровых услуг для наших абонентов. В результате суммарный объём передачи данных в регионе постоянно растёт: так за три квартала 2021 года он увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020, причём на сети 4G приходится 85% мобильного интернет-трафика МегаФона в Бурятии.

По данным независимого исследования Ookla за год она увеличилась в регионе на 33% и составляет 34,09 Мбит/с. Активное развитие LTE позволяет МегаФону пятый год оставаться лидером среди операторов сотовой связи по скорости мобильного интернета как по всей России, так и в республике Бурятия. 
МегаФон Бурятия

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