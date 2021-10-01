Сбер открыл регистрацию на онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021

Призовой фонд составит более 8 млн рублей



Сбер начал приём заявок для участия в ежегодном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2021, — которое проводится совместно с технологическими компаниями с 2016 года.



Зарегистрироваться и решить предложенные задачи можно до 31 октября 2021 года. Победители разделят призовой фонд, превышающий восемь миллионов рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в ноябре на конференции AI Journey 2021.



Впервые AI Journey Contest будет проводиться на платформе DSWorks. Платформа работает на мощностях суперкомпьютера «Кристофари», созданного Сбером.



Участникам соревнования доступно три задачи:



- Fusion Brain Challenge — обучение мультимодальных, multi-task- и мультиязычных моделей — один из главных трендов на пути к созданию AGI (сильного искусственного интеллекта). В рамках задачи предлагается создать модель, способную качественно решить каждую из предложенных подзадач: Zero-shot Object Detection — определение класса, местоположения и масштаба объекта, изображенного на фотографии; Visual Q&A — генерация текстового ответа на вопрос по представленному изображению; Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста на изображении; Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python;



- NoFireWithAI — задача в области AI for Social Good в партнёрстве с МЧС России. Участникам предлагается создать модель, прогнозирующую вероятность возникновения природных пожаров. Результаты планируется использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионах России;



AITrain — ещё одна социально значимая задача в партнёрстве с холдингом «РЖД». Здесь участникам предлагается разработать модель определения элементов железнодорожной инфраструктуры и препятствий на пути поездов по имеющимся фотографиям. Решения подобных задач крайне важны для создания интеллектуальных систем, способствующих снижению влияния человеческого фактора.



К соревнованию допускаются участники старше 18 лет.

- AI Journey ежегодно объединяет десятки тысяч людей со всего мира — как профессионалов отрасли искусственного интеллекта и анализа данных, так и просто увлечённых современными технологиями. Всего за несколько лет конференция стала ключевой глобальной площадкой для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках конференции у разработчиков и специалистов есть уникальная возможность проявить свои таланты в решении актуальных задач применения ИИ, в том числе в области AGI, и заявить о себе на весь мир. Приглашаю всех желающих попробовать свои силы в AI Journey Contest 2021 и желаю успехов! – заявил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.



Международная онлайн-конференция AI Journey 2021 состоится 10–12 ноября, она является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.



В прошлом году AI Journey стала одним из самых масштабных в мире мероприятий по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.



Возрастное ограничение 18+



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