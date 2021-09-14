В Иркутске два ночных клуба попались на ночной работе

В регионе действует запрет на работу клубов и общепита ночью



В Иркутской области продолжаются проверки соблюдения ограничительных мер предприятиями общественного питания. Ограничения введены указом губернатора и предусматривают запрет на работу ночью.



Так, в ночь с 10 на 11 сентября в Иркутске сотрудники полиции и службы потребительского рынка и лицензирования региона проверили 15 ресторанов, кафе и баров, большинство из которых были закрыты.



- Ограничение режима работы не соблюдалось в клубе на улице Якоби. К приезду проверяющих там находилось более 100 человек, посетители находились без масок и не соблюдали безопасную социальную дистанцию. Только после вмешательства полицейских вечеринка закончилась, и посетители покинули заведение, - сообщает правительство Иркутской области.



В отношении владельца клуба возбуждено административное производство по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».



- Хозяйке клуба на улице Карла Маркса полицейские выписали предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений. Около 23:00 в заведение продолжали заходить посетители. Только после неоднократных замечаний проверяющих заведение закрылось, - сообщает областное правительство.

