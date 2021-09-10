Улан-удэнец победил в акции от Сбера и MasterCard

Он выиграл главный приз – электронный сертификат на путешествия номиналом 150000 рублей



MasterСard и Сбербанк совместно провели акцию среди юридических лиц – клиентов банка. Для того чтобы стать её участником и претендовать на получение одного из призов, бизнес-компаниям или ИП регионов РФ необходимо было иметь банковскую бизнес-карту Сбербанка платёжной системы Mastercard, привязанную к смарт-устройству с цифровым кошельком, и совершить в любом товарно-сервисном предприятии оплату товаров или услуг бесконтактным способом на сумму от 20 тысяч рублей.



Розыгрыш проводился по всей территории страны, победитель выбирался среди клиентов Сбера, наиболее активно использующих бизнес-карты через смарт-устройства. Им стал индивидуальный предприниматель из Бурятии Евгений Бузин. Руководитель компании, занимающейся розничной торговлей, получил главный приз акции – электронный сертификат на путешествия OneTwoTrip номиналом 150000 рублей.



- Бизнес-картой Сбера я пользуюсь уже 4 года, она привязана и к моему личному телефону, что очень удобно для совершения быстрых расчётов. Её главное преимущество - деньги всегда есть на счету, их можно использовать для организации бизнес-процессов нашей компании, оплачивать услуги АЗС для служебного транспорта или личного, можно оставлять денежные средства на счету на так называемые непредвиденные расходы или рассчитываться картой при приобретении продуктов и одежды. Об акции узнал из смс-сообщения, особо не придал значения, просто продолжал пользоваться как обычно удобным финансовым инструментом от Сбера. Конечно, очень удивился и обрадовался, когда пришло сообщение о том, что я победитель: сначала был сертификат на приобретение товаров на Ozon, а чуть позже мне пришла информация и о главном призе – сертификате на путешествия OneTwoTrip номиналом в 150000 рублей. Если честно, я даже не рассчитывал, на такую приятную новость, - рассказал Евгений Бузин, индивидуальный предприниматель.



- Сегодня таким инструментом, как банковская карта, пользуются не только физлица, но и предприниматели. Функционал бизнес-карт банк постоянно развивает, и если раньше это был только платёжный инструмент, то сейчас это ключ ко множеству услуг для бизнеса, бонусам в размере 0,5% от покупок по карте и акциям партнёров. Бизнес-карту можно пользоваться в любое время, в любом месте – достаточно просто привязать её к любому гаджету с поддержкой функции NFC. Удобство бизнес-карт уже оценили более 6000 предпринимателей Бурятии, и на примере нашего победителя акции мы видим, как этот инструмент может быть не только практически-полезным, но и приносит неожиданные и приятные сюрпризы, – пояснил Дмитрий Фалеев, заместитель управляющего Бурятским отдалением Сбербанка.



Бизнес-карта — это банковская карта, которая привязывается к расчётному счёту юридического лица. С её помощью можно оплачивать покупки в интернете, рассчитываться с контрагентами, оплачивать представительские, хозяйственные и другие расходы компании. Одним из преимуществ карты является круглосуточный доступ к средствам на расчётном счёте компании.



В настоящее время в Сбере действует несколько акций для бизнес-карт. Подробнее об этих и других о действующих акциях можно узнать на сайте банка https://www.sberbank.ru/help/business/cards (в разделе «Малому бизнесу и ИП»), либо в офисах банка для юридических лиц.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



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