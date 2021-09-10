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В Бурятии рабочих не обеспечивали защитной одеждой и обувью

В Бурятии рабочих не обеспечивали защитной одеждой и обувью
Бизнес,  Фото:pexels.com
Оштрафован заместитель директора

Прокуратура Окинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства об охране труда в деятельности предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых.

Выявлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ работники предприятия не обеспечивались средствами индивидуальной защиты – специальной одеждой и обувью, не проходили инструктаж по охране труда.

- В связи с этим прокурор района в отношении заместителя директора горно-обогатительного комбината по охране труда и промышленной безопасности возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Государственная инспекция труда привлекла виновного к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По представлению прокурора района нарушения законодательства об охране труда устранены.
прокуратура трудовое законодательство

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