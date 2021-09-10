В Бурятии рабочих не обеспечивали защитной одеждой и обувью

Оштрафован заместитель директора



Прокуратура Окинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства об охране труда в деятельности предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых.



Выявлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ работники предприятия не обеспечивались средствами индивидуальной защиты – специальной одеждой и обувью, не проходили инструктаж по охране труда.



- В связи с этим прокурор района в отношении заместителя директора горно-обогатительного комбината по охране труда и промышленной безопасности возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Государственная инспекция труда привлекла виновного к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По представлению прокурора района нарушения законодательства об охране труда устранены.

