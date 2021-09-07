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В СберБанк Онлайн появились справки от государства

В СберБанк Онлайн появились справки от государства
Бизнес, 
Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн теперь могут заказывать и получать выписки из электронной трудовой книжки, об остатке материнского капитала, 2-НФДЛ и о статусе предпенсионера

Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Воспользоваться новыми возможностями СберБанк Онлайн можно в разделе «Сервисы» (подраздел «Госуслуги») или найдя их по ключевому слову в поисковой строке. В ближайших планах — расширить количество доступных в приложении справок и запустить ещё несколько государственных услуг, в том числе выход на пенсию и обжалование штрафов ГИБДД.

- Тесно работая с различными государственными ведомствами, мы создаём удобные комплексные сервисы для миллионов россиян. Наша задача – перенести взаимодействие граждан с государством в онлайн, сделать интуитивно понятный интерфейс и тем самым высвободить время людей для более приятных дел. Мы стремимся к тому, чтобы для наших клиентов – граждан России — не было никакой разницы между получением услуг Сбера и государственных услуг: клиентский путь в обоих случаях должен быть моментальным, безопасным и бесшовным. И, разумеется, цифровым – доступным в любое время и в любом месте, безбумажным и экологичным, – заявил Александр Ведяхин.

Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк банки онлайн

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